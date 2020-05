O Fisgón, a dúas vitorias do soño de xogar en primeira

Café, xogadora de O Fisgón © O Fisgón Futsal Charo, xogadora de O Fisgón © O Fisgón Futsal

Tras os diversos comunicados emitidos pola Real Federación Española de Fútbol e a Real Federación Galega de Fútbol, O Fisgón comeza a ter marcado o calendario de competición que deberá superar para chegar a Primeira División do fútbol sala feminino.

As de Marín disputarán o seu primeiro partido o sábado 18 de xullo na primeira das eliminatorias, onde terán que enfrontarse ao Valdetires Ferrol FSF na Coruña, sede do playoff deste Grupo I da Segunda Nacional feminina. Este encontro enfrontará ao segundo e terceiro clasificado na competición regular.

O segundo partido, en caso de superar ás de Ferrol, será unha semana máis tarde contra o primeiro clasificado do grupo, o Viaxes Amarelle FSF, nun horario que está aínda por determinar.

Con estas datas marcadas case como definitivas, no caso de que a desescalada siga o seu curso, o club marinense reactivou e acelerou todos os seus efectivos e maquinaria, tanto no referente á preparación técnico-táctica como á preparación física e psicolóxica.

Ademais, segundo trasladan desde o club, desde os diferentes departamentos están a mobilizarse todos os recursos dispoñibles para competir nas mellores condicións posibles, coidando a saúde do corpo técnico e das xogadoras e seguindo as recomendacións do CSD, RFEF e RFGF. Co paso dos días e as semanas, as xogadoras van avanzando na súa preparación, pasando polas diferentes Fases de Adestramento indicadas pola RFEF, baixo as ordes de Pili Costa e Ander Muñoz.

Doutra banda, e como consecuencia das decisións adoptadas polas Federacións de dar por finalizadas as competicións de base, o club comunicou hai uns días a todas as integrantes da súa Escola o cesamento da actividade da mesma en todas as categorías.

Así mesmo, durante este verán, O Fisgón realizará unha forte aposta na promoción da Escola para a próxima tempada 2020/2021, buscando difundir o fútbol sala o máximo posible na provincia de Pontevedra, no Morrazo e especialmente nos concellos de Marín e Moaña, cos que está especialmente vinculado e dos que máis se nutre a súa base.

Se a desescalada permíteo, a entidade ten previsto realizar unha despedida para a Escola e diversas accións de captación de xogadoras en todas as categorías.