Así será a nova normalidade no deporte: eventos con público e aforo máximo do 75%

A entrada na nova normalidade a partir do próximo luns día 15, trae consigo algunhas variantes dentro do deporte en comparación coas medidas que se tomaron na fase 3. Así o confirmaron desde o Diario Oficial de Galicia (DOG) publicado este sábado.

Por unha banda, en canto á actividade e instalacións deportivas (punto 3.20), e á práctica da actividade federada de competencia autonómica (punto 3.21), o DOG publicou que a práctica deportiva non federada e ao aire libre, poderá realizarse sen contacto físico e ata un máximo de vinte e cinco persoas de forma simultánea.

Isto mesmo ocorre nas instalacións e centro deportivos, onde a única variación é que se amplía o aforo máximo permitido a dous terzos, sendo obrigatorio establecerse as medidas necesarias para procurar manter a distancia de seguridade interpersoal ou, na súa falta, a utilización de medidas alternativas de protección física.

Así mesmo, cada instalación deportiva deberá publicar un protocolo para coñecemento xeral dos seus usuarios e estará suxeita aos criterios establecidos ata o momento:

Non se compartirá ningún material e, se isto non fose posible, garantirase a presenza de elementos de hixiene para o seu uso continuado.

As bolsas, mochilas ou efectos persoais só se poderán deixar nos espazos habilitados para ese fin.

Os deportistas non poderán compartir alimentos, bebidas ou similares.

Antes de entrar e ao saír do espazo asignado, deberán limparse as mans cos hidrogeles que deberán estar dispoñibles nos espazos habilitados para o efecto.

Os técnicos, monitores ou adestradores deberán manter a distancia de seguridade interpersoal nas instalacións ou, na súa falta, utilizar máscara.

Utilizarase a máscara durante o tempo de circulación entre espazos comúns nas instalacións, salvo que se poida garantir a distancia de seguridade interpersoal.

Pola súa banda, a celebración de eventos deportivos (punto 3.22) e a asistencia de público en instalacións deportivas (punto 3.23), deberán axustarse ás normas establecidas polas autoridades competentes e, en caso de celebrarse, contarán cun protocolo específico no ámbito do COVID-19. Así mesmo, en caso de desenvolverse con público, este terá que permanecer sentado e non se poderá superar o 75% do aforo permitido, cun límite máximo de trescentas persoas para lugares pechados e de mil persoas tratándose de actividades ao aire libre.

Por último, nas piscinas (punto 3.24), tanto ao aire libre como cubertas, para uso deportivo ou recreativo, deberán respectar o límite do 75% da súa capacidade de aforo, tanto no relativo ao acceso como durante a propia práctica deportiva ou recreativa. Quedan exentas destas limitacións as piscinas unifamiliares de uso privado.

Neste caso, seguirá sendo necesario manter as debidas medidas de seguridade e protección, especialmente na distancia de seguridade interpersoal entre os usuarios, mantendo un perímetro de distancia onde deberán colocarse os obxectos persoais evitando o contacto co resto de persoas. Así mesmo, habilitaranse sistemas de acceso que eviten a acumulación de persoas e que cumpran as medidas de seguridade e protección sanitaria.