O Cisne pecha as fichaxes de Carró e Pombo e busca un primeira liña

Gonzalo Carró durante un adestramento do Teucro no Municipal © Mónica Patxot Carlos Pombo, no partido entre Cisne e Bordils © Diego Torrado

O debut do Cisne en liga Asobal non se producirá ata setembro, pero o conxunto pontevedrés xa ten o seu plantel practicamente pechado para a que será a súa primeira tempada na máxima categoría do balonmán español.

A falta de certificar as renovacións con Andrés Sánchez, Javier Vázquez e Pablo Picallo, que xa están encamiñadas, Jabato xa coñece os xogadores que terá aos seus ordenes para a próxima campaña. Incluídos as fichaxes de Gonzalo Carró e Carlos Pombo, cuxa chegada xa dá por feito o presidente da entidade Santi Picallo. "Temos pechado o acordo, esperamos presentalos a próxima semana", asegura o dirixente.

Máis dúbidas hai ao redor da renovación do gardameta Juan Novás, que están pendentes dos resultados dunha resonancia para coñecer o alcance da súa lesión e decidir se prolongar o seu contrato co club. No peor dos casos, o Cisne acudiría ao mercado a por un novo porteiro.

Aínda que aínda non teñen decidido se cubrir a única ficha que teñen libre, Picallo asume que o equipo necesita "unha primeira liña, temos seis xogadores e estamos un pouquiño curtos". Con todo, a procura desta fichaxe quedará supeditada ao orzamento final do equipo. "Neste momento tentamos apontoar o proxecto economico con xestións con empresas para incrementar o apoio privado. Se saen poderíase facer algun cambio no orzamento", conclúe.

Doutra banda, o cisneísta Bruno Väzquez xogará a próxima tempada no Lavadores, aínda que manterá o seu vínculo co Cisne, equipo co que seguirá adestrando do mesmo xeito que varios integrantes do plantel xuvenil, cos que Picallo dá por feito que Jabato terá que contar dado o esixente que se presenta o calendario.