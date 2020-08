O Bádminton Pontevedra renova á súa capitá, Raquel Miguens, e a Miguel Serrano

Miguel Serrano © Club Bádminton Ravachol Pontevedra

O Club Bádminton Ravachol Pontevedra segue sumando efectivos para o seu proxecto en División de Honra.

Segundo anunciaron este sábado, despois de longas semanas de negociacións, a dirección deportiva chegou a un acordo coa capitá do primeiro equipo, Raquel Miguens, e co albaceteño, Miguel Serrano, para continuar unha tempada máis vestindo a camiseta do Ravachol.

Raquel chegou ao club en 2017, e foi pioneira na arriscada aposta de formar parte dun club que acababa de nacer. Tras unha primeira tempada, na que xogou en Primeira Nacional en calidade de cedida co CB Clear Madrid, o ascenso do Ravachol Pontevedra á categoría de prata do bádminton español supuxo o seu inmediato regreso ao equipo.

A capitá foi desde entón peza crave nas aliñacións, disputando 48 partidos en tan só dúas tempadas, sendo titular en todos e cada un dos 30 encontros que o club xogou en Primeira Nacional.

Ademais da súa innegable achega ao equipo, os seus resultados individuais tamén destacaron desde o primeiro día, achegando ás vitrinas do club catro títulos autonómicos absolutos, un bronce no Campionato de España Absoluto de 2019, e dous títulos de campioa de España senior, en 2018 e 2019.

Cunha das maiores traxectorias da historia do bádminton galego, Raquel cumprirá no Ravachol Pontevedra de División de Honra a súa décimo sexta tempada na liga nacional (a terceira co Ravachol Pontevedra), onde pasou por clubs como o CB Oviedo, o CB Triana de Sevilla, o CB Casabranca de Cádiz ou o CB Clear Madrid, ademais do seu club de orixe, o CB A Estrada.

A nivel individual, 16 títulos de campioa galega absoluta sitúana ás portas de converterse na mellor xogadora galega de todos os tempos, cuxo récord posúe actualmente a coruñesa Aida Rodriguez, con 17 títulos gañados entre finais dos anos 80 e principios dos 90.

Pola súa banda, Miguel Serrano, vestirá por segunda tempada a camiseta do Club Bádminton Ravachol Pontevedra na liga nacional.

A pesar de disputar tan só 3 partidos a pasada campaña, Serrano gañouse a continuidade nun persoal que, aínda que subiu significativamente o seu nivel coas novas incorporacións, "non pode prescindir do compromiso e a calidade que achega ao equipo".

Coa renovación de Serrano, o club mantén a practicamente todo o bloque que conseguiu o ascenso, e garántese un persoal masculino "o suficientemente ampla como para poder realizar rotacións se fose necesario".

Desta maneira, o albaceteño súmase aos xa renovados Álex Nogueira, Manuel Brea e Gabriel Fernández, e aos fichados David King e Luke Pearce, mentres que a estrutura feminina, contará con Raquel Miguens, Ana Carbón e Noelia Gestoso.