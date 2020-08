Punto e final ao Campionato Galego de Verducido con claro dominio do Ciudad de Pontevedra

Campeonato Galego Sprint Sénior de piragüismo no Pontillón do Castro © Cristina Saiz Campeonato Galego Sprint Sénior de piragüismo no Pontillón do Castro © Cristina Saiz

Punto e final ao Campionato Galego Sprint de piragüismo celebrado esta fin de semana no Pontillón do Castro de Verducido.

A xornada de competición empezou o sábado coas probas junior, mentres que o domingo, a partir das 9:00 horas, foi a quenda da sénior onde participaron os grandes padeeiros galegos para facerse co título autonómico nas distancias de 1000, 500 e 200 metros e nas modalidades K1, K2 e K4.

En K1 200 feminina, a vencedora foi Sara Ouzande do Kayak Tudense, seguida da súa compañeira de equipo Lara Feijóo e de Carolina García (Ciudad de Pontevedra). En K1 500, a padeeira do Ciudad de Pontevedra logrou a medalla de ouro. A prata foi para Feijóo e o bronce para Camila Morison, do Náutico Pontecesures.

As deportistas do Kayak Tudense, Tania Fernández e Sara Ouzande, e Lara Feijóo e Carmen Villar, foron as claras dominadoras en K2 500, e fixéronse co primeiro e segundo posto respectivamente, mentres que o terceiro foi para Carla Frieiro e Fátima Ordóñez do Club As Torres-Romería Vikinga. En K4 500, de novo o Kayak Tudense foi o vencedor, seguido do As Torres Romería Vikinga e do Ría de Aldán.

Nas categorías C1 200 e C1 500 a historia repetiuse por partida dobre. Antía Jácome non defraudou e colgouse a medalla de ouro, quedando por diante da súa compañeira de equipo Antía Otero e de Raquel dá Costa, do Rías Baixas-Boiro.

Pola súa banda, en C2 500, o dúo formado entre Antía Otero e María de la Peña, lograron o primeiro posto e venceron a Antía Romero e Raquel dá Costa e ás súas compañeiras de equipo, Jenifer Casal e Antía Jácome.

En C4 500 o club dominador volveu ser o Ciudad de Pontevedra, e co equipo formado por María de la Peña, Jenifer Casal, Antía Jácome e Antía Otero, venceron con 7 segundos de diferenza ao Rías Baixas-Boiro e ao Escola Piragüismo Poio.

En K1 200 masculina, Carlos Pérez (Club de Mar Ría de Aldán) fíxose coa medalla de ouro, seguido de Roi Rodríguez (Kayak Tudense) e de Gabriel Martínez (Ribeiras do Tambre). En K1 1000, o dominador claro foi o Kayak Tudense, que se fixo coas cinco primeiras posicións da regata.

En K2 1000, o primeiro posto foi para o dúo formado por Albert Marti e Roi Rodríguez (Kayak Tudense), o segundo para Miguel Ferández e Jose Julián (O Barco), e o terceiro para Carlos Pérez e Rodrigo Tiebo (Club de Mar Ría de Aldán).

En K4 500 a vitoria estivo moi axustada. O Ría de Aldán foi o vencedor na final por unhas milésimas, seguido do Club Fluvial de Lugo e do Kayak Tudense.

Adrián Sieiro partía como favorito en C1 pero tivo que sufrir para conseguir bater a Pablo Graña e a David Barreiro en 200, que quedaron en segundo e terceiro posto respectivamente. Pola súa banda, na final de 1000, Sieiro volveu conseguir a medalla de ouro, seguido novamente de Barreiro, e de Noel Domínguez, ambos os padeeiros do Breogán do Grove. Foron eles os que lograron o primeiro posto en C2 1000, superando aos seus rivais cunha diferenza de máis de 4 segundos. En segundo lugar quedaron Diego Romero e Manuel Antonio Campos (Breogán do Grove) e en terceiro José Luis Bouza e José Manuel Sánchez (Kayak Tudense).

En C4 1000 o equipo vencedor volveu ser o Breogán do Grove, o Kayak Tudense conformouse cun segundo posto e o Piragüismo Poio cun terceiro.

En categoría xeral feminina, o gran vencedor foi o Ciudad de Pontevedra con 421 puntos, seguido do Kayak Tudense con 377 e de As Torres-Romería Vikinga con 266. En masculina, o Kayak Tudense quedou en primeiro lugar con 563, o Club Fluvial de Lugo segundo con 265 puntos e o Breogán do Grove terceiro con 262 puntos.