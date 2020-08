O Ravachol pecha a cesión da raqueta máis prometedora de Europa: Ania Setién

Ania Setién, número 1 do ránking europeo júnior, chega cedida ao Club Badminton Ravachol Pontevedra © Ravachol Pontevedra

Paso de xigante do Club Bádminton Ravachol Pontevedra nas súas aspiracións de conseguir a permanencia na súa nova aventura na División de Honra. O conxunto lerezano acaba de pechar a cesión de Ania Setién, unha xogadora vasca de só 17 anos que ocupa a primeira posición do ranking europeo de indivual feminino júnior e que xa compartiu selección con figuras tan relevantes como Carolina Marín.

Afincada en Pontevedra desde hai dous anos e bolseira no Centro Galego de Tecnificación Deportiva, Setién xa foi campioa de España en catro ocasiones. "É sen dúbida o futuro do bádminton español", aseguran desde a dirección deportiva do Ravachol que ven na súa chegada "un aumento de calidade do persoal que podería ser determinante na consecución dos obxectivos".

"Afronto con moitas ganas este novo reto, vai ser moi especial", declarou a prometedora xogadora que, polo esixente do calendario internacional non poderá axudar ao equipo en todas as xornadas. Compatibilizará as súas aparicións en División de Honra coas competicións individuais nunha tempada nas que buscará unha praza para o campionato do mundo ou unha medalla medalla no europeo de finais de ano.

Doutra banda, a escuadra pontevedresa confirma tamén a baixa da xogadora navarra Amaia Torralba, que se vai ao CB Paracuellos de Madrid, en Primeira Nacional, para continuar coa súa progresión deportiva.

Os que si continuarán baixo a disciplina do Ravachol son Pablo Sanmartín e Miguel Sanluis. O primeiro afrontará a súa segunda tempada tras o seu regreso á competición e, aínda que aínda non debutou no Primeiro Equipo, a dirección deportiva considérao un reforzo de enorme transcendencia para un persoal na que as rotacións serán obrigadas. Pola súa banda Sanluis cumprirá a súa cuarta tempada no primeiro equipo, onde acumula 32 partidos sendo especialmente relevante no ascenso a Primeira Nacional do 2017.

Con estas renovacións, o plantel masculino queda practicamente pechado a dous días do peche do mercado, á espera dunha posible incorporación de última hora na que aínda se está traballando.