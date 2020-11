O Ribadumia cae goleado ante o Alondras (4-0) e o Arosa cede os tres puntos ante o Choco (1-2)

Partido do Ribadumia © CD Ribadumia

Arosa e Ribadumia cederon os tres puntos esta fin de semana tras caer ante Choco e Alondras, respectivamente, nos encontros correspondentes á quinta xornada de liga do grupo 1B de Terceira División.

Despois de tres vitorias consecutivas, ao Arosa acabóuselle a boa serie a pesar de chegar coa moral reforzada á cita deste domingo fronte ao Choco.

O encontro púxose de fronte para os arlequinados no minuto dous grazas a un gol de Sanabria na primeira chegada local á área rival. Con todo, e a pesar de rozar o 2-0 en múltiples ocasións, unha delas anulada por fóra de xogo (un centro de Julio Rey que Pedro beda mandou á rede), foi o Choco o que acabou sendo mellor.

Lograron a igualada na segunda metade, concretamente no minuto 56. Os visitantes trenzaron unha boa xogada que chegou en pase interior a Iano Simón que de primeiras bateu a Manu Táboas.

O Choco estaba cómodo e foi de menos a máis, mantendo un ritmo alto e sen cometer erros pero logrando as mellores ocasións. Desta maneira, no minuto 75 logrou poñerse por diante no marcador. Antón botou unha falta á área local e de novo Iano Simón enviou á rede para poñer o 1-2 co que concluíu o encontro.

O Arosa tivo un par de córneres no tempo de desconto que puideron ser o empate pero Samu salvou a primeira baixo paus e David Cortegoso atrapou sen complicación na seguinte.

Consulta a acta do Arosa-Choco.

Pola súa banda, os aurinegros pagaron caro o esforzo do mércores no partido de clasificación para a Copa do Rey e caeron goleados na súa visita ao Alondras.

Os de Luís Carro aguantaron o marcador a cero ata chegado o minuto 30, momento no que o colexiado pitou a pena máxima a favor dos de Cangas. Jesús Varela transformou desde os 11 metros e puxo o 1-0 no marcador.

Aínda que parecía que ao descanso chegaríase cunha diferenza dun gol, os locais volveron golpear cun tanto de Luismi antes da conclusión do primeiro acto.

Tras o paso polos vestiarios o guion foi o mesmo. García sentenciou para o Alondras poñendo o 3-0 ao chegar ao minuto 65, deixando sen opcións a un Ribadumia moi tocado.

Non contentos co 3-0, a falta de 15 minutos para o asubío final Luismi volveu aparecer para colocar o 4-0 co que se alcanzou o final do encontro.

Consulta a acta do Alondras-Ribadumia.