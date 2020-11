Bea Gómez logra ouro e prata no campionato de España de natación en piscina curta disputado en Castelló

Bea Gómez, durante unha competición co Galaico © CN Galaico

Bea Gómez proclamouse campioa de España en 800 metros libres e subcampioa en 400 metros libres na súa primeira gran competición da tempada.

Trátase do Campionato de España de Inverno en piscina curta que se celebrou durante esta fin de semana en Castellón, onde a nadadora pontevedresa bateu a todas as súas opoñentes para facerse co ouro na proba de 800 metros libres cun tempo de 8:30.03.

A deportística olímpica en Londres 2012, que actualmente compite para o CN Santa Olaya, compartiu podio coa súa compañeira de equipo, Aroa Silva (8:36.75) e con Catalina Corro (8:37.31, C. N. Sabadell).

A pontevedresa tamén disputou os 400 metros libres onde logrou a medalla de prata cun tempo de 4:09.30, mentres que en 200 estilos tívose que conformar coa quinta posición (2:14.65).

Pola súa banda, o Club Natación Galaico contou coa participación de Antía García, que logrou un undécimo posto en 50 metros libre (26.13) e o décimo quinto lugar (27.93) en 50 bolboreta. Foi na última proba na que logrou o récord galego absoluto e a súa mellor marca persoal.

Daniel Sánchez ía competir en 50 metros costas pero finalmente resultou baixa e non saltou á piscina por motivos relacionados cos seus estudos.