A segunda volta iníciase con derrota para os equipos do Voleibol Pontevedra

Mala xornada para os equipos sénior do Voleibol Pontevedra, xogando ambos os dous como locais no pavillón Multiusos da Xunqueira no que supoñía o inicio da segunda volta da competición na súa fase regular.

O conxunto feminino enfrontouse ao Xuvenil Teis, cedendo por 0 sets a 3 nun choque no que foron de menos a máis terminando por plantar cara na terceira manga.

O resultado final foi de 9-25, 17-25 e 23-25, unha derrota que deixa ás pontevedresas na quinta posición con 6 puntos.

Pola súa banda o equipo masculino do Voleibol Pontevedra recibía Xiria de Carballo con idéntico resultado de 0-3. No seu caso foi un duelo máis igualado desde a manga inicial, e tremendamente disputado, decidíndose por detalles en cada set. Así os visitantes venceron por 21-25, 20-25 e 23-25.

Os pontevedreses mantéñense desta forma no sexto posto con 6 puntos.