Tino Fernández aplaude que a Xunta "admita ao fin que hai que aplicar criterios de prevención e prudencia no deporte"

O concelleiro de Deportes de Pontevedra, Tino Fernández, mostrouse este martes satisfeito de que a Xunta de Galicia suspendese as competicións deportivas de ámbito autonómico ao entender que se lle dá "finalmente a razón".

O edil pontevedrés mostrouse remiso e crítico no seu momento con retomar as competicións mentres a situación da pandemia non mellorase, polo que aplaude que o goberno autonómico "admita meses despois que hai que aplicar tamén no ámbito deportivo os criterios xerais de prevención e prudencia que se impoñen para o resto da poboación".

Segundo Fernández, o anuncio do conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, que obriga aos deportistas federados a rexerse polas mesmas regras que os afeccionados á hora de exercitarse, con adestramentos individuais ou de grupos dun máximo de catro persoas e a suxeición tanto ao toque de queda como ás limitacións de mobilidade, "vén referendar as medidas sanitarias que foi defendendo este Concello desde un primeiro momento".

"O que a Xunta está a recoñecer, xa que queremos pensar que estas decisións adóptanse en base a criterios clínicos e non arbitrarios, é que no mundo do deporte tamén se producen contagios. E se agora prodúcense, tamén se producían en agosto ou en setembro", critica o concelleiro de Deportes ante as críticas recibidas no seu momento debido á postura adoptada polo goberno local neste ámbito, e na apertura das súas instalacións deportivas.