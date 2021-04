O Pavillón Municipal acollerá a fase final da liga galega xuvenil de balonmán

Pontevedra será sede o sábado 1 e o domingo 2 de maio da fase final da Liga Galega Xuvenil de Balonmán, que contará co Club Cisne como anfitrión.

O evento disputarase no Pavillón Municipal dos Deportes, tras achegar o Concello os preto de 5.000 euros de cánon esixido pola Federación Galega de Balonmán e co apoio do porpio Cisne como organizador.

Esta achega garante o control e seguimento do protocolo covid, ademais da asistencia técnica necesaria.

A cita aproveita o parón no calendario tanto da Liga Asobal como da División de Honra Prata, sen partidos a próxima fin de semana.

"Pontevedra é a cidade do balonmán, polo que estamos encantados de albergar un evento deste nivel" sinalou respecto diso o edil de Deportes, Tino Fernández.

A fase final dará comezo o sábado día 1 coas dúas semifinais, entre Carballal e Luceiros (17.00 horas) e entre o Cisne e o Xiria (19.00 horas).