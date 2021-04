A Gimnástica e o Concello impulsan un novo circuíto de atletismo en pista

Presentación do circuíto de atletismo en pista impulsado pola Ximnástica e o Concello © Mónica Patxot

Pontevedra contará esta tempada deportiva cun novo circuíto de atletismo en pista, impulsado pola Sociedad Gimnástica e o Concello de Pontevedra.

"Trátase de dar un formato común a probas que xa estaban no calendario", explicou en rolda de prensa o concelleiro de Deportes, Tino Fernández.

"A idea é dar cabida aos atletas da escola do clube, que teñan a oportunidade de competir, e logo aos máis maiores que teñan un estímulo competitivo para preparar os futuros campionatos", sinalou á súa vez Santi Ferrer, representante da Gimnástica.

Trátase ademais de probas arraigadas no calendario, "algunha con máis de 40 anos", engade Ferrer.

A primeira delas non se fará esperar, e é que se disputará este mércores 28 de abril no Centro Galego de Tecnificación Deportiva a partir das 17.30 horas. Será o XLVII Trofeo Boa Vila de Atletismo no que participarán ao redor de 270 deportistas desde a categoría sub-10 ata a absoluta.

Despois chegarán o 19 de maio o XLV Trofeo Sociedad Gimnástica, o 2 de xuño o XXVI Trofeo Cidade de Pontevedra e o 16 de xuño o XXII Memorial Celso Mariño.