O Cisne, brillante en defensa, esmaga o Gijón no Nacional Xuvenil (28-15)

Partido do Nacional Xuvenil entre o Balonmán Gijón e o Cisne © Cristina Saiz

Os xuvenís do Club Cisne esmagaron o Gijón no segundo encontro do sector Nacional que se está celebrando no Pavillón Municipal dos Deportes de Pontevedra.

Os de Víctor Castro mostraron unha brillante imaxe en tarefa defensiva e manteñen intactas as súas opcións de avanzar á fase final do Nacional Xuvenil e meterse entre os oito mellores equipos do país.

O encontro comezou con dominio do equipo pontevedrés, que saíu mellor que o seu rival para mandar no marcador cun pequeno colchón de dous tantos ata o minuto 8 (4-2), momento no que o Gijón quedou cun xogador menos e o Cisne aproveitou para enviar á rede o que foi o 5-2.

A vantaxe dos brancos oscilaba entre 2 e 3 goles, controlando as chegadas do rival grazas a un inmenso Cerqueiro baixo paus que se convertía nun pesadelo do rival.

Alcanzábase a medianía do primeiro acto e o Cisne colocábase con catro goles de renda, máxima ata o momento. Co paso dos minutos foise facendo maior, obrigando ao técnico do Gijón a parar o cronómetro para axustar ao seu equipo en defensa, condenado polas exclusións. Os de Lérez pisaron o acelerador para colocar o marcador en 11-5, pero unha boa reacción dos asturianos cun parcial de 0-3 reviviunos para afrontar da mellor maneira o segundo acto (12-9).

O paso polos vestiarios sentou mellor aos gardametas, con senllas intervencións mantendo as porterías a cero ata pasado o minuto 3, cando o Gijón anotou o seu décimo gol, que os aproximaba aínda máis ao empate (12-10).

Un minuto despois, e con dificultade, o Cisne anotou o seu primeiro gol desta segunda metade ante unha forte defensa asturiana que non deixaba espazos e complicaba o partido aos brancos, sumado ás imprecisións e perdas de balón, convertidas en protagonistas.

Reaccionaron os de Víctor Castro pouco antes do cuarto de hora, anotando o 15-11 que lles daba certo respiro ante un Gijón que aguantaba o tirón para manterse vivo respondendo as chegadas cisneístas.

Ata aí chegou a inspiración asturiana. O Cisne endosou un 2-0 en contragolpe que colocou o marcador en 18-12 cando se alcanzaba o minuto 17, obrigando ao rival para pedir tempo morto.

Nese momento o club branco freou ao Gijón e, esta vez si, controlou o partido facéndose cunha diferenza de 10 goles a falta de seis minutos para o asubío final (24-14).

Coa vitoria no peto, Castro deu paso aos menos habituais, que gozaron dos últimos instantes dun partido brillante en defensa do seu equipo.

O partido concluíu en 28-15, consolidando ao Cisne nunha primeira praza que se decidirá este domingo ás 12:00 ante o outro favorito, o Ademar León, que venceu 26-16 ao Bidasoa.