O Pontevedra adxudica a Pablo López, Miguel Román e Iñaki as tres fichas sub 23 dispoñibles

Ofrenda floral do Pontevedra CF á Virxe Peregrina © Mónica Patxot Toni Otero, director deportivo do Pontevedra © Mónica Patxot

O Pontevedra afronta o último día de mercado de fichaxes cunha incógnita: a incorporación do centrocampista diferencial demandado polo adestrador Ángel Rodríguez. As outras dúbidas, centradas principalmente na adxudicación das tres fichas sub 23 dispoñibles, resolveunas o director deportivo do club, Toni Otero, durante a ofrenda floral á Virxe Peregrina ao confirmar que serán para Miguel Román, Pablo López e Iñaki.

Aínda que era un secreto a voces, Otero confirmou xa de xeito oficial que o adestrador do equipo xuvenil de División de Honra será Roberto Feáns, ex director deportivo da entidade de Pasarón e actual conselleiro do Consello de Administración.

Sobre a posibilidade de incorporar ao ansiado mediocentro, Toni Otero, móstrase tranquilo e con confianza nos xogadores do filial para completar o plantel senón aparece o xogador adecuado. "Sabemos da situación pero preocúpanos pouco porque temos xogadores no filial que o poden suplir perfectamente", dixo o dirixente citando a Fabio Grajales. "Está a achegar cousas e aproveitando os seus minutos", destacou.

Con todo, as posibilidades de pechar unha fichaxe non se disiparán despois de medianoite. "Aínda que termine hoxe o mercado hai xogadores libres, porque van ser suficientemente intelixentes como para non atarse a ningún club", asegurou Otero, convencido de que "o noso mercado seguirá aberto ata que queiramos, incorporemos a alguén ou digamos que se pecha o persoal".

O que non vestirá de granate, vaise cedido ao Coruxo, é o centrocampista do Deportivo Gandoy porque o Pontevedra declinou o ofrecemento do club coruñés. "O director deportivo do Dépor chamoume e preguntoume por Gandoy e o Pontevedra dixo que non porque non vai coller ningún xogador cedido", resolveu Toni Otero.