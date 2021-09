Pleno de vitorias para o Arosa no arranque de liga, a última en casa do Marino de Luanco (0-2)

O Arosa non puido empezar de mellor maneira o seu debut na 2ª RFEF. O equipo adestrado por Jorge Otero conseguiu a súa segunda vitoria consecutiva despois de derrotar por 0-2 ao Marino de Luanco con goles de Julio Rey e do recentemente chegado Alberto Martín.

A primeira parte estivo marcada polas lesións de Rober e Álex Cobo, que obrigaron ao técnico arlequinado a mover ficha dando entrada a Julio Rey e Manu Táboas.

Aínda que o Arosa non estaba a pasar apuros, as mellores ocasións estaban a ser para o Marino, ata que chegou o recentemente entrado no terreo de xogo, Julio Rey, para enviar o balón á escuadra da portería local e selar un golazo que poñía ao seu equipo por diante no marcador ( min. 42).

Replicó o equipo asturiano nada máis sacar desde o medio do campo con dous centros desde o extremo esquerdo, ambos sen causar demasiados problemas a Manu Táboas.

No segundo tempo pasouno mal o Arosa, que tivo que facer un sacrificio extra en tarefas defensivas para evitar o gol do Marino, que axexaba a portería rival. Con todo, a mellor ocasión foi para o goleador visitante, que de chilena puxo en apuros aos de Asturias.

A posesión era para o locais pero os de Jorge Otero facían dano á contra, metendo algún que outro susto ao Marino. No 55 tívoa Pedro García, previa xogada de Luismi que gañou as costas á defensa, pero o seu disparo foise ás mans do porteiro.

Cando si puideron reducir distancias os asturianos foi no minuto 70 cun disparo de Delgado desde a frontal da área que se estrelou no traveseiro.

Tentábao de todos os ángulos e posicións o xogador do Marino, e cando parecía que ía chegar o gol do empate, o recentemente chegado ás filas do Arosa, Alberto Martín, aproveitou un erro defensivo para plantarse só diante do porteiro e, con todo o tempo do mundo, batelo por baixo deixando o partido visto para sentenza.