Pendentes do abdutor de Samu Araújo

Máis aló da resaca polo resultado, amarga porque "calquera equipo pódeche facer un gol pero non nunha xogada de despiste que regalas no 92", recoñeceu en rolda de prensa o adestrador Ángel Rodríguez, o Pontevedra Club de Fútbol inicia a semana pendente do estado físico dun dos seus futbolistas, Samu Araújo.

O lateral zurdo tivo que ser substituído en Móstoles aos 56 minutos por problemas físicos, entrando no seu lugar Samu Santos.

Segundo explicou despois do choque o técnico "tiña un problemilla durante a semana no abdutor, volveulle a molestar e non quixemos forzar".

Aínda que as primeiras exploracións apuntan a unha sobrecarga muscular na zona, o que non lle descartaría para o duelo da próxima fin de semana ante o Leganés B en Pasarón, o defensor ten previsto pasar revisión médica a última hora deste luns para descartar unha lesión de maior consideración.

En todo caso a súa dispoñibilidade quedará a expensas da súa evolución nos próximos días.