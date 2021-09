Volta ás andadas do Pontevedra: de gañar o Bergantiños 0-2 a empatar no desconto

O Pontevedra Club de Fútbol volveu a tropezar este domingo na mesma pedra, e xa van tres veces en catro xornadas esta tempada. Os granates, vestidos nesta ocasión co seu equipamento azul, tiñan o encontro na súa man e en vantaxe ata que, tras encadear erros, viron como o Bergantiños termináballes empatando xa no tempo de desconto (2-2). Non terminan de arrincar os de Ángel Rodríguez e a situación empeza a ser preocupante.

Avanzaba cambios o técnico tras a derrota contra o Leganés B e o primeiro foi o esquema, renunciando de saída ao 4-1-4-1 das primeiras xornadas para adoptar o 4-4-2 co que daba cabida a Charles e a Rufo en punta xuntos. Ademais Brais Abelenda cambiaba a súa posición ao extremo zurdo para cubrir a ausencia de Álex González, Rubio entraba no equipo en banda dereita e Yelko Pino na medular, en detrimento de Romay.

Comezou con intensidade o Bergantiños tentando sorprender con chegadas en longo cara aos costados, aínda que aos poucos os pontevedreses foron facéndose cada vez máis donos da situación. O campo sintético das Eiroas non permitía unha circulación fluída, pero o Pontevedra estaba ben asentado e empezou a ameazar en transición. Primeiro nunha xogada na que Rufo habilitou a Charles cara ao costado destro centrando o brasileiro e non chegando por centímetros Brais para rematar diante do gardameta.

Foi o primeiro aviso, e pouco despois chegaron dous máis, especialmente no minuto 19 tras unha combinación de Charles con Alberto Rubio para que o 14 vise a entrada ao momento de penalti de Yelko Pino. O seu remate con todo, en posición franca, non foi bo e marchou tremendamente desviado.

O balón duráballe pouco ao conxunto de Carballo, e o ex-porteiro granate Santi Canedo tiña que intervir cada vez máis. Facíao con acerto, logrando que o marcador non se movese do empate inicial ata o descanso.

Tras o paso por vestiarios o cadro local introduciu dous cambios tentando variar a dinámica. A punto estivo de conseguilo en tres minutos, nun envío longo ás costas da defensa que, como ante Móstoles e Leganés, viuse sorprendida. Nesta ocasión con todo Álvaro Cortés estivo rápido na saída e o rexeite ao seu despexe non o logrou aproveitar Remeseiro xutando fóra. Era a primeira ocasión importante do Bergantiños, e respondeu o Pontevedra tamén cunha chegada moi clara. Samu Araújo conectaba con Yelko no interior da área, o centrocampista virábase e vía a chegada de Rubio, pero o seu disparo parábao Canedo nunha intervención de mérito.

O guión volvía ao seu leito, cun Pontevedra que buscaba con máis ansia o gol. Este chegaría no seu seguinte achegamento, aos 55 minutos. Rufo pelexaba un centro case perdido, recuperaba e cedía para Yelko, que era derrubado por Concheiro dentro da área. Penalti que non desaproveitaba Charles para poñer o merecido 0-1 no marcador enganando o porteiro.

Por baixo no electrónico aos locais non quedaba outra que adiantar liñas en busca do empate, e non lle andou lonxe nuns minutos de indecisión dos de Ángel Rodríguez. Primeiro cun remate de cabeza de Martín Lamelas impoñéndose con contundencia por alto a Samu Araújo, aínda que o seu remate foise rozando o traveseiro, e despois na acción polémica do día. Era o minuto 68 e nunha falta á área o coiro golpeaba con claridade na man de Javi Rey. O colexiado non sinalaba penalti dando unha vida extra aos pontevedreses.

Superado o momento de dúbida en lugar do empate o que chegou foi o 0-2. Perda de balón do Bergantiños e envío en longo para a carreira de Brais Abelenda para encarar sen oposición a meta contraria e bater entre as pernas a Canedo.

Quedaban por diante 15 minutos, pero como este Pontevedra está condenado a sufrir, os de Carballo lograron recortar distancias no 80. O recentemente ingresado Jorge Cano poñía un centro preciso desde a dereita e Escobar enviaba de cabeza ao fondo da rede. Puido ser peor, e é que un minuto despois o propio Cano rozou o empate cun disparo desde fóra da área que se foi pegado ao pau.

Pasaron os minutos e os nervios foron en aumento ata que chegou o desastre. Corría xa o minuto 91 e nun centro afastado, Escobar gañáballe a partida por alto a un tímido Samu Araújo para facer o seu segundo gol e deixar con cara de incredulidade aos seus rivais.

Novos puntos que se escapan cando parecían estar xa no peto, nunha situación que por repetida deixa de ser casualidade. Tócalle traballar e moito ao Pontevedra para saír da xeira negativa, porque de momento a pesar de partir co obxectivo do ascenso conclúe a cuarta xornada con só 3 puntos no seu marcador e en postos de descenso.

BERGANTIÑOS FC (2): Santi Canedo, Blas (Cavafe, min.72), Aarón, Agulló, Escobar, Remeseiro, Yelco (Jorge Cano, min.72), Uzal (Iago Parga, min.72), Boedo (Concheiro, min.46), Chapu Brunet, Uxío (Martín Lamelas, min.46).

PONTEVEDRA CF (2): Álvaro Cortés, Seoane, Churre, David Soto, Samu Araújo, Javi Rey, Brais Abelenda (Oier Calvillo, min.83), Yelko Pino (Romay, min.72), Alberto Rubio (Pacheco, min.86), Charles, Rufo (Martín Diz, min.86).

Árbitro: Roberto Carralero Calvo, auxiliado nas bandas por Ramos García e Carrascosa Vázquez (Madrid). Amoestou a Javi Rey e a Yelko Pino no Pontevedra.

Goles: 0-1 Charles, de penalti (min.57); 0-2 Brais Abelenda (min.75); 1-2 Escobar (min.80); 2-2 Escobar (min.91).

Incidencias: Partido da xornada 4 de liga no Grupo I da Segunda RFEF disputado no Campo Municipal As Eiroas de Carballo.