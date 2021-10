O líder Unión Adarve remonta un gol de Pedro Beda para derrotar o Arosa (2-1)

Terceira derrota consecutiva do Arosa no que vai de liga e cuarto partido sen ver gol. O equipo de Jorge Otero, que comezou de maneira maxistral a súa andaina na Segunda RFEF, visitou esta fin de semana ao líder da clasificación en busca dun resultado positivo.

Con todo, a pesar de adiantarse cun gol de penalti de Pedro Beda, Dani Ramos pouco antes do descanso e Montejo no 57 anotaron para dar a volta ao duelo e deixar os tres puntos en Madrid.

Os primeiros compases vividos no campo Vicente do Bosque foron de ti a ti, onde ambos os equipos tomáronse os 10 minutos iniciais para tentearse sen cometer precipitacións.

Nese momento chegou unha ocasión clarísima dos locais que ademais foi un posible gol pantasma. Disparou Maganto e rexeitou Manu Táboas, pero o colexiado deixou seguir a xogada, replicando Luismi cun chute afastado que se desviou da portería do Adarve.

O dominador do balón nos de Madrid, que non concedía espazos a un Arosa que tentaba trenzar xogadas pero sen causar problemas a Parra.

Alcanzábase o minuto 24 de xogo e Campillo cometeu o erro de chegar tarde ao esférico e arroiou ao dianteiro local ao bordo da área, vendo ademais tarxeta amarela. Quella dispúxose a sacar o balón parado buscando o pau máis afastado da portería defendida de Manu Táboas e foise rozando a escuadra.

Sufría o Arosa, que non se vía cómodo sobre a herba sintética ata pasada médialle hora, cando Ross pediu calma aos seus e colleu o mango do seu equipo. Avanzaron metros e atoparon espazos onde non había.

E así, no minuto 35, os de Vilagarcía enviaron o balón á área do Adarve e un defensor tocouno coa man. O árbitro viuno e pitou penalti, dando aos de Vilagarcía a opción de adiantarse no marcador. Pedro Beda colocouse sobre balón e enganou a Parra, anotando o 0-1 e rompendo o guion dunha película que estaba a ser de dominio local.

Despois do gol tomaron o control os pupilos de Jorge Otero, que tiveron en botas de Mon, de falta directa, o segundo tanto en tan só dous minutos. Sacou a man Parra e enviou a córner, desde onde volveu tentalo o Arosa pero sen fortuna.

Con todo, cando parecía que se ía a chegar ao descanso con vantaxe para os visitantes, e tras as saída dun córner, Dani Ramos fíxose cun balón dividido na área do Arosa e, sen dubidalo, finalizou a xogada enchufándolo na escuadra, onde non puido chegar Manu Táboas.

Tras o paso polos vestiarios de novo colleu as rendas o Unión Adarve, que movía o esférico buscando espazos entre as filas visitantes. E aos 12 minutos, deron a volta ao marcador despois dunha xogada na que o balón non tiña dono. Montejo disparou, un defensor desviou o balón e acabou coándose ao interior das mallas.

Estaba máis preto o terceiro dos de Madrid que o do Arosa, que buscaba en xogadas illadas a Pedro Beda en longo e salvábase grazas a un Manu Táboas que freaba as chegadas rivais.

Quedaban 15 minutos os locais frearon o ritmo de xogo, mentres Nuño avisaba de que os arlequinados aínda estaban vivos sacando un disparo que daba no traveseiro e tamén con centros colgados ao área pequena pero que Parra atallaba.

E de novo, o 17 tentou sorprender desde o extremo esquerdo sacando un centro chute que, de novo, o gardameta local despexaba. Replicó o Unión Adarve e Manu Táboas freou o contragolpe.

Xa desesperados, os xogadores do Arosa comezaron a cometer faltas que foron aproveitadas polos locais para rascar uns segundos moi valiosos. O colexiado, consciente da perda de tempo, deixou seguir xogando e foron os visitantes os que tiveron o último balón para empatar. O gardameta arousán, desde o medio do campo, puxo o balón na área rival pero non atopou rematador e chegou o final do duelo co 2-1 no marcador.