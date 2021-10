Saleta Castro, podio na Titan Desert en Marrocos superando "probablemente a semana máis dura das nosas vidas"

É unha das probas deportivas máis esixentes do planeta, e Saleta Castro non só superou o reto senón que o fixo subindo ao podio na súa categoría.

Falamos da Titan Desert, competición de ciclismo BTT por etapas que este ano regresaba a Marrocos e ao deserto tras unha edición en Almería debido á pandemia. Precisamente en Almería estreouse hai un ano Saleta cun terceiro posto no Dúo Míxto, e nesta a súa segunda participación volveu a repetir éxito no terceiro chanzo do caixón.

A deportista pontevedresa competiu este vez en Marrocos coa súa parella, o tamén triatleta Víctor Benages, afrontando seis esixentes etapas cun total de 639 quilómetros e máis de 7.500 metros de desnivel acumulado, con tramos de navegación especialmente complicados, investindo 65 horas, 6 minutos e 5 segundos en completar o percorrido.

"Probablemente a semana máis dura das nosas vidas pero sabendo que xuntos podemos con todo", sinalou ao finalizar a competición moi contenta co resultado e por superar o reto.

Tras esta cita antes de finalizar a súa tempada Saleta Castro marcouse un último obxectivo, o Campionato do Mundo de Tríatlon Cros que se celebrará o próximo 30 de outubro en Estremadura.