O TM Monte Porreiro pon rumbo á República Checa para debutar en Europa "sen presión"

Recepción ao Tenis de Mesa Monte Porreiro antes do seu debut en competición europea © Pontevedraviva

Conta atrás para a estrea en competición europea do Tenis de Mesa Monte Porreiro.

O conxunto pontevedrés debutará o vindeiro venres 22 de outubro na ETTU Cup, segunda competición continental, polo que este mércores poñerá rumbo á localidade checa de Ostrov, onde se disputará o Grupo B do torneo.

"Hace muchos años que estoy en el club y tener esta oportunidad de representar a Pontevedra en Europa nos hace felices", recoñeceu Nico Galvano tras ser recibido xunto ao resto do equipo polo alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, e o concelleiro de Deportes, Tino Fernández.

O xogador arxentino asegura que "es algo que vamos a disfrutar, ya es un premio grande", aínda que defende que viaxan á República Checa "sin presión" e a "intentar jugar lo mejor posible".

En Ostrov o Monte Porreiro enfrontarase o venres 22 de (12.00 horas) ao equipo anfitrión e gran favorito, o HB Ostrov, e ao GDCS Juncal portugués ás 19.00 horas, mentres que o sábado 23 de outubro veranse as caras co Fortune Kyiv ucraíno ás 12.00 horas e co Logis Auderhgem TT belga ás 19.00 horas.

"Todos van a ser partidos parejos que se pueden ganar", analiza Galvano sobre os rivais coa esperanza de lograr pasar de rolda, e é que os dous primeiros clasificados ao final da fase de grupos seguirán adiante na ETTU Cup, mentres que o terceiro e o cuarto pasarán a xogar a Trophy Cup e o quinto quedará eliminado.

Ademais de Nico Galvano e do adestrador Nando Álvarez, protagonizarán o debut europeo do Monte Porreiro outros tres xogadores: Martín Betancor, Miguel Ángel Vílchez e Ilya Isakov.