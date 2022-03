Naval e Ciudad de Pontevedra, triunfadores no autonómico por equipos de piragüismo de Cenlle © Fegapi

O campionato galego de inverno de embarcacións dobres celebrouse o pasado domingo no Concello de Cenlle, no que se reuniron preto de 400 piragüistas pertencentes a 40 equipos de todo o territorio galego para competir sobre a distancia de 5.000 metros, na que os equipos pontevedreses Naval e Ciudad de Pontevedra foron os grandes triunfadores.

As clasificacións xerais por clubs das distintas ligas terminaron co Naval de Pontevedra impoñéndose en categoría senior masculina aos equipos do Ría de Betanzos e Club Piragüismo Rías Baixas-Boiro. Mentres que na categoría feminina o triunfo levoullo o Club Ría de Betanzos, seguido en segunda posición polo Kaiak Tudense e Piragüismo Rías Baixas-Boiro en terceiro lugar.

O Ciudad de Pontevedra levou o primeiro premio na categoría xuvenil masculina seguido do Club As Torres Romaría Viquinga e o Náutico Firrete. Mentres que na categoría feminina, o Náutico Firrete impúxose ao Grupo Xuvenil As Pontes e Náutico Ou Muiño.

No plano individual, a embarcación do Piragüismo Olívico de Iván Alonso e Jose Barreiro foron os primeiros en cruzar a liña de chegada en kaiak senior por diante da parella do Piragüismo Verducido de Joaquín Iglesias e Adrián Prada. Mentres que na modalidade de canoa venceu a parella internacional do Breogán do Grove Diego Romero e Tono Campos.

Na categoría senior feminina, Lucía Galbán e Noa Conde do E. P. Ciudad de Pontevedra colgáronse a presea dourada en C2 senior. Na categoría xuvenil, os seus compañeiros de equipo David Bautista e Rubén Otero tamén triunfaron a bordo do seu C2.