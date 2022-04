O Poio Pescamar golea o Leganés para seguir en postos de playoff (5-2)

O Poio Pescamar segue de doce despois de golear o Leganés por 5-2. O cadro conserveiro conseguiu unha importante vitoria que lle permite manterse nos postos de playoff.

Comezou o duelo igualado entre Poio e Leganés, pero foi o cadro local o que, co paso dos minutos, foi facéndose co control do xogo aínda que non tivo ata o minuto nove o primeiro aviso claro cun man a man de Luci que desbaratou Miriam.

Non lle gustaba o que vía a Manu Cossío, que pediu tempo morto coa intención de aumentar o ritmo das súas xogadoras e conseguir abrir o marcador. De feito, pouco despois Anna Escribano acariñou o primeiro tanto cun remate por encima do traveseiro.

Con todo, foi o cadro pepinero o que tomou as rendas do partido cun gol de Chuli de falta directa, coando o esférico onde non puido chegar Caridad.

Dous minutos durou a alegría ao Leganés, que se atopou co tanto de Ana Rivera tras un pase de Dani Sousa ao segundo pau co que devolvía as táboas a un marcador que non ía tardar en cambiar novamente. E é que un minuto despois, Ana Rivera e Sousa cambiáronse os papeis para que a primeira, desde o á dereita, cedese á brasileira para que anotase o 2-1 co que se alcanzou o descanso.

O segundo acto comezou co Poio en aprietos, con Guti obrigando a Caridad a empregarse a fondo para evitar o gol rival. Pero foron as conserveiras as que devolveron o golpe no minuto 26 cun gol de Jane que deixaba practicamente encarrilado o duelo. Dupuy e Luísa combinaron de forma maxistral para que esta última deixase o esférico sen mirar a unha Jane que non dubidou en envialo ao interior da portería.

As locais sorrían e estaban moi cómodas sobre a cancha, mentres o Leganés sufría coas continuas chegadas dun rival que non paraba de asediar a portería de Miriam. E nunha destas o Poio volveu atoparse co seu ansiado premio. Agostina rematou á escuadra tras un pase de Martita e anotou o 4-1 que obrigaba ás pepineras a cambiar a xogo de cinco con Patry como porteira xogadora.

E foi así como tivo o Lega a ocasión para recortar distancias, pero Caridad, moi ben colocada, salvou o remate de socato dunha Isa García que xa cantaba o gol.

Pero o que volveu golear foi o Poio Pescamar. Dani Sousa realizou unha alta presión no medio campo e cedeu a Jane, que se plantou soa diante da porteira á que tombou para rematar a pracer.

Co partido xa sentenciado, o cadro visitante anotou o 5-2 tras un bo ataque posicional e o posterior disparo afastado de Patry que se coou na portería de Caridad.

Tivo o Poio na recta final opcións de aumentar a goleada con tiros desde cancha propia pero o balón non quixo entrar máis e conformáronse cun 5-2 que lles permite seguir en postos de ouro.

POIO PESCAMAR (5) Caridad; Ana Rivera, Luci, Irene e Dani Sousa (cinco inicial). Tamén xogaron, Agostina Chiesa, Jane, Martita, Luísa Mayara, Anna Escribano e Ángela.

LEGANÉS (2): Miriam; Isa García, Guti, Patri e Patry (quinteto inicial). Tamén xogaron, María Barcelona, Chuli, Pipi, Natalia Orive e Molano.

Goles: 0-1, min. 12 Chuli. 1-1, min. 14 Ana Rivera. 2-1, min. 15 Dani Sousa. 3-1, min. 26 Jane. 4-1, min. 29 Agostina. 5-1, min. 33 Jane. 5-2, min. 34 Patri Blázquez.

Incidencias: A Seca. Colexiados, Roberto Amor Vizoso e Borja Darriba Villamor. Amoestaron a Dupuy e Anna Escribano no Poio Pescamar.