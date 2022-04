O Marín Futsal certifica a súa permanencia á conta do pechacancelas Joventut d'Elx (2-3)

O Marín Futsal certificou este domingo a súa permanencia na máxima categoría do Futbol Sala Feminino tras superar ao pechacancelas Joventut D'Elx por 2-3.

Púxose o partido de fronte para as visitantes moi pronto. Corría o minuto 2 cando Paula Morote, no seu intento de despexar un centro de Café, introducía o esférico no interior da súa propia portería.

Seguiu facendo o seu xogo o cadro marinense, realizando rápidas circulacións de balón que só coas súas primeiras rotacións foi capaz de frear o Joventut, que lograba equilibrar o duelo co paso dos minutos.

Foi a partir de aí cando as locais acariñaron o empate cun remate de Peque que se marchou fose para, na recta final do primeiro acto, meterse de cheo no partido cun preciso disparo cruzado de Claudia Terrés tras pase de Eli.

E parecía que ao descanso chegaríase en empate, pero a quince segundos do intermedio, Ceci aproveitaba as cinco faltas do rival para, desde os dez metros, superar a Raquel para deixar por diante ao seu equipo.

Tras o paso polos vestiarios o encontro seguiu igualado e sen claras ocasións de gol ata que, unha vez máis, aparecía Ceci para desequilibrar. A xogadora do Marín introducía cun potentísimo disparo o balón na escuadra de Raquel e anotaba lel 1-3.

Tentaron por todos os medios as locais reducir distancias, e conseguírono pasado o ecuador do segundo acto da man de Romina, que recibiu o esférico de Terrés para superar nun man a man a Silvia Aguete e poñer en aprietos ao Marín.

Pero as galegas souberon aguantar a arrancada do Joventut, que optou polo xogo de cinco a menos de tres minutos para o bocinazo final con Judit como porteira xogadora. Gozaron ambos os conxuntos nos últimos compases dalgunha que outra ocasión, pero o marcador non se moveu máis.

Finalmente, 2-3 e importante vitoria para un Marín que se mantén na parte media da clasificación e certifica a súa permanencia na máxima categoría do Futbol Sala Feminino.

JOVENTUT D’ ELX (2): Raquel; Bet, Morote, Claudia Terrés e Eli (quinteto inicial). Tamén xogaron, Poveda, Peque, Romina, Paula, Nanna, Judit e Cárol.

MARÍN FS (3): Antía, Ceci, María León Pau García e Café (quinteto inicial). Tamén xogaron, Gaby, Marta Gago, Mar Fernández, Lucía, Inés Mayán, Dani Fleitas, Silvia Aguete (segunda porteira).

Goles: 0-1, min. 2 Paula Morote (propia porta). 1-1, min. 19 Claudia Terrés. 1-2, min. 20 Ceci (dez metros). 1-3, min. 27 Ceci. 2-3, min. 32 Romina.

Incidencias: Esperanza Lag. Colexiados, Javier Andreo Martínez e Ramón Martínez Martínez. Amoestaron a Poveda, Morote e Judit no Joventut D’ Elx e a Lucía no Marín.