O Poio Pescamar non pode co líder Futsi Atlético Navalcarnero (3-0)

Partido serio pero sen recompensa do Poio Pescamar este Venres Santo na pista do sólido líder da Primeira División, un Futsi Atlético Navalcarnero que se impuxo por un claro 3-0.

Non foi con todo un duelo sinxelo para as locais ante a férrea resistencia exposta polo conxunto conserveiro, que resistiu as acometidas das madrileñas case todo o primeiro tempo e que mesmo gozou dalgunha clara opción como nun contragolpe de Anna Escribano.

A iniciativa foi do Futsi desde o inicio, cun Poio ben replegado e con Caridad acertada en portería, salvando un potente disparo de Irene Córdoba. Un pouco antes as locais estrelaran tamén un balón no traveseiro.

Non foi ata o minuto 17 de partido cando o marcador desnivelouse cun tanto de Ari, grazas a un disparo coa zurda que pegou na madeira e coouse na portería.

Tentou reaccionar o Poio Pescamar sen atopar premio antes do descanso, e xusto ao comezar o segundo acto Anita Luján facía o 2-0 no segundo pau poñendo o choque moi de fronte para o Atlético Navalcarnero.

Probou sorte Ana Rivera cun potente disparo, pero o gol non chegaba e Manu Cossío apostaba nos minutos finais polo xogo de cinco con Martita como porteira-xogadora, pero tras un roubo de balón o líder terminaría por sentenciar por medio de Ari.

FUTSI ATLÉTICO NAVALCARNERO (3): Marta Balbuena, Irene, Anita Luján, Lora, Ame Romero -cinco inicial- María Sanz, Ari, Ju Delgado, Laura Córdoba, Becha.

POIO PESCAMAR (0): Caridad, Irene, Dani Sousa, Luci, Martita -cinco inicial- Agostina Chiesa, Ana Rivera, Jane, Julia Dupuy, Anna Escribano, Luísa Mayara.

Goles: 1-0 Ari (min.17); 2-0 Anita Luján (min.22); 3-0 Ari (min.38).