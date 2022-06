As seleccións galegas sub 14 e sub 16 debutan este venres contra Valencia e Andalucía

Recepción ás seleccións sub 14 e sub 16 que participan no Campionato de España de Seleccións Autonómicas © Mónica Patxot

Despois da gala oficial de recepción a todas as seleccións participantes na fase oro e a fase prata do Campionato de España de Seleccións Autonómicas sub 14 e sub 16 que tivo lugar este xoves no Pazo da Cultura de Pontevedra, chegou a hora de que o balón bote a rodar.

Desde primeira hora deste venres comeza a fase final dun campionato no que participa un total de 38 seleccións. Entre elas está o combinado galego, que opta ao título nacional tanto en categoría sub 14 como sub 16 e farao no recentemente bautizado complexo deportivo Manolo Barreiro da Xunqueira.

As seleccións galegas abren fogo este venres na fase de grupos. A sub 14 que dirixe Jesús López estrearase contra a Comunidade Valenciana a partir das 10 horas. Mentres que a sub 16 de David Páez farao pola tarde, a partir das 19 horas, no mesmo escenario fronte a Andalucía.

Todos os partidos deste evento serán retransmitidos en directo por streaming a través da páxina web da Real Federación Española de Fútbol. Ademais, a Federación Galega de Fútbol habilitou unha web específica para poder consultar todos os datos e detalles do campionato.