O Waterpolo Pontevedra abre fronteiras fichando á mexicana Alejandra Gallegos

Reforzo internacional para o Club Waterpolo Pontevedra de cara ao reto de competir na Primeira Nacional Feminina.

Trátase da mexicana Alejandra Gallegos, porteira de 20 anos que acumula experiencia internacional coa selección do seu país.

"É unha gran oportunidade para min para crecer en nivel deportivo pola esixencia que a liga española representa. Vou dar o meu 110% en cada xogo e adestramento para aproveitar ao máximo esta oportunidade", sinalou Alejandra tras confirmase a súa fichaxe polo club da Boa Vila.

Procede do club Aguascalientes de México, e entre os seus logros figura o título conseguido leste mesmo ano no Campionato Centroamericano e do Caribe CCCAN 2022.

Alejandra Gallegos é a segunda incorporación para o proxecto co que o Waterpolo Pontevedra estrearase en categoría nacional, tras a fichaxe da viguesa Carmen Carrera.