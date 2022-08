Antía Chamosa, convocada para o Europeo Absoluto de Atletismo en Munich

O atletismo pontevedrés terá representación no Campionato de Europa Absoluto que se celebrará do 15 ao 21 de agosto na localidade alemá de Munich.

Alí estará a marchadora Antía Chamosa, que participará na proba dos 35 quilómetros.

A atleta pontevedresa é unha dos 93 deportistas incluídos na convocatoria oficial da Selección Española, unha cita non exenta de polémica ao quedar fóra varios atletas que por ranking fixeran méritos para acudir á cita continental.

No caso de Chamosa, no seu primeiro ano como atleta sénior, xa estivo presente no mes de marzo Campionato do Mundo de Marcha por Equipos en Omán, logrando o posto 16 na proba dos 20 quilómetros. No Europeo con todo competirá na distancia longa de 35 quilómetros, nunha proba fixada para o día 16 de agosto (8.30 horas) e no que tamén estarán outras dúas españolas, Raquel González e Mar Juárez.

Na lista do Europeo tamén figura outro atleta da Sociedade Gimnástica como Iñaki Cañal, que competirá nos 400 metros e tamén na remuda 4x400.