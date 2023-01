O Atlético Novás supera o Cisne e leva o Memorial Luaces (22-24)

XXIX Memorial Manuel Luaces entre Cisne e Atlético Novás Cristina Saiz

O XXIX Memorial Manuel Luaces foi este ano ao Rosal tras un axustado triunfo do Atlético Novás sobre o Club Cisne Balonmano na que foi a volta ao rodo tras o parón polo Nadal.

As ausencias nas filas do conxunto pontevedrés foron as claras protagonistas, coa falta dos mundialistas Álex Chan e Gualter Furtado, ou os lesionados Iván Calvo e Cavalcanti, entre outros.

O partido comezou moi igualado e así se mantivo ata o final, co Novás tomando a dianteira por momentos con ata tres tantos de vantaxe (15-18, min. 40) e o Cisne indo a remolque e buscando a remontada.

E espertaron os brancos cando tan só quedaban 10 minutos, igualando o duelo e deixando todo por decidir nunha recta final de infarto que se decidiu a favor dos visitantes por 22-24