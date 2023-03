Unha fractura nun dedo do pé pon en perigo o mundial de longa distancia para Pablo Dapena

Pablo Dapena termina décimo sexto no PTO de Canadá © professionaltriathletesorg Pablo Dapena confirmó con un mensaje en redes sociales el alcance de su lesión © Difusion Sport

Os peores presaxios para Pablo Dapena cumpríronse. O triatleta pontevedrés tivo que baixar o ritmo de adestramentos hai uns días por unha intensa dor no pé dereito e este mércores a resonancia magnética á que foi sometido revelou unha fractura "pequena" por estrés no terceiro metatarso do terceiro dedo do pé.

O deportista do BMC Prol Team xa falara do seu temor hai uns días nas súas redes sociais, canle que empregou para confirmar a súa lesión. "Os dous últimos anos non están a ser moi positivos en canto a lesións", recoñecía o pontevedrés que xa temía a pasada semana que se trataba dunha rotura.

Este revés obrigarao a parar durante "6 ou 8 semanas", recoñecía durante a súa intervención no podcast Tríatlon en Vena a pasada semana. Por iso vese obrigado a dicir adeus á súa participación nunha proba en Gran Canaria prevista para o mes de abril e que lle serviría de preparación para o mundial de longa distancia do mes de maio en Eivissa.

O seu concurso nunha das probas máis importantes da tempada non está descartada e dependerá da evolución da súa lesión. No mellor dos casos, Dapena volverá traballar con normalidade a mediados do mes de abril e dispoñerá dunha marxe dunhas tres semanas para preparar a súa participación na cita mundialista prevista para o 7 de maio na illa do arquipélago balear.

A pesar da mala noticia, recoñece o pontevedrés tela asumido dunha mellor maneira que en ocasións anteriores. "Meterse na burbulla da negatividade non arranxa nada, o que teña que vir virá. A recuperarse e a pensar noutros obxectivos", concluíu o triatleta na súa participación no programa especializado, no que falou tamén da celebración da final das series mundiais en Pontevedra e do problema que supón para este evento e os deportistas da cidade ter pechada a piscina olímpica de Rías do Sur.