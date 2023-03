Lores, sobre o céspede de Pasarón: "O mantemento xeral e especialmente do terreo de xogo é competencia do clube"

Persoas realizando tarefas de mantemento no céspede de Pasarón © Cristina Saiz

O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, participou este xoves no programa A Opinión, de Radio Pontevedra, no que respondeu a preguntas dos oíntes. Unha delas estivo relacionada sobre o mal estado do céspede de Pasarón e a procura de solucións. Unha cuestión sobre a que o rexedor lembrou que "o mantemento xeral e especialmente do terreo de xogo é competencia do clube, que ten ese uso exclusivo do campo".

Lembrou o mandatario nacionalista que "o mantemento está transferido á Sociedade Anónima do Pontevedra e son os que teñen que coidar e facer os investimentos", declarou sobre a responsabilidade do coidado do céspede, que durante os meses máis duros do inverno mostrou unha mala imaxe, dificultaba a práctica deportiva e impediu ao equipo adestrar no seu propio estadio durante semanas.

O Pontevedra tivo que investir este ano no coidado do terreo de xogo máis diñeiro do habitual. Segundo datos da presidenta Lupe Murillo, o club destina uns 70.000 euros anuais ao mantemento do estadio e coidado do terreo de xogo. Unha cifra que se viu incrementada este inverno polas intervencións de resembrado, picado e demais actuacións encamiñadas a recuperar no menor tempo posible o tapete verde de céspede que agora, no mes de marzo, comeza a lucir Pasarón.

Con todo, Fernández Lores recoñeceu que xa desde que se recibiu o novo estadio "tivo déficits de drenaxe por erros na construción e haberá que resolvelos nalgún momento". A pesar de recoñecer que "estamos en contacto co Pontevedra", evitou comprometerse a resolver un tema que "a ver por onde se encamiña" pero que "non é responsabilidade directa dá alcaldía".