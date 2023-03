O Campo de Fútbol da Chanciña estrea a súa renovada imaxe tras un investimento de máis de 33.000 euros

Imaxe renovada do Campo de Fútbol da Chanciña © Concello de Campo Lameiro

As instalacións do Campo de Fútbol da Chanciña, en Campo Lameiro, contan desde este venres cunha imaxe renovada tras as obras de remodelación realizadas durante os últimos meses.

Ata alí acudiu o delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López, acompañado do alcalde de Campo Lameiro, Carlos Costa, que supervisaron o remate desta actuación realizada cunha achega de máis de 33.000 euros concedida ao abeiro da orde de axudas para infraestruturas municipais de uso público.

As obras neste recinto deportivo, que está pechado e conta cun terreo de xogo de herba artificial e un gradarío para 200 espectadores, consistiron na instalación dun espazo cuberto para protexerse das inclemencias meteorolóxicas e na reparación do peche perimetral, que estaba deteriorado nalgúns puntos, especialmente na contorna das redes parabalóns.

No lugar de tránsito entre os vestiarios e o terreo de xogo instalaron unha pérgola de estrutura metálica e traslúcida que exercerá de protección fronte a choiva e, paralelamente, arranxaron o peche coa súa substitución por unha malla metálica. Ademais, e por mor da nova pérgola, foi necesario desprazar e recolocar algúns dos seus postes de sustento.

Con este investimento, xa son 515.000 euros os que a Vicepresidencia segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes investiu no Concello de Campo Lameiro, ao que transferiu 515.000 euros nos últimos anos a través das distintas ordes de axudas para accións de mellora da eficiencia enerxética, creación de parques infantís, reparación de camiños, obras na piscina e redes de saneamento.