Luci, Ale de Paz e Silvia Aguete, do Poio Pescamar e Marín Futsal, disputan con España o Europeo de fútbol sala

Ale de Paz (7), Silvia Aguete (1) e Luci Gómez (6) convocadas pola selección española para o Europeo de fútbol sala © RFEF

A selección feminina de fútbol sala xa ten convocatoria oficial para o Europeo que disputará esta semana na cidade húngara de Debrecen. Tras os dous amigables ante Brasil, a seleccionadora Claudia Pons deu a coñecer a lista definitiva de 14 xogadoras entre as que se atopa a xogadora do Poio Pescamar Luci Gómez; e as do Marín Futsal, Silvia Aguete e Ale de Paz.

Neste campionato, o combinado nacional tratará de defender o título logrado en 2019 e 2022 en Portugal.

España ten previsto viaxar este martes pola mañá á cidade húngara, onde pisará por primeira vez o Fönix Arena nunha sesión de traballo o mércores pola tarde. O xoves será o adestramento oficial previo ao partido, que lle medirá a Portugal o venres 17 ás 16 horas e que poderá seguirse en directo pola canle de televisión Teledeporte.

A convocatoria está formada polas porteiras Silvia Aguete (Marín Futsal) e Marta Balbuena (Atlético Navalcarnero); as peches Noelia Montoro (Roldán), Mayte Mateo (Roldán) e Laura Córdoba (Atlético Navalcarnero); as alas Ale de Paz (Marín Futsal), Irene Samper (Burela), Peque (Burela), Luci Gómez (Poio Pescamar), Melli (Alcantarilla), María Sanz (Atlético Navalcarnero) e Antía Pérez (Burela); e a pivotes Irene Córdoba (Atlético Navalcarnero) e Dany Domingos (Burela).