Guèye, arrepentido, pide perdón e volver formar parte do equipo

"Unha situación inédita". Así introduciu o director xeral do Pontevedra, Marcos del Río, o asunto da rolda de prensa convocada para este mediodía en Pasarón. O tema para tratar era o regreso de Libasse Gueye a Pontevedra despois de dous meses de ausencia inxustificada para solicitar a súa reincorporación ao equipo.

Con todo, a súa volta aos adestramentos non está nin moito menos asegurada. En primeiro lugar, o senegalés terá que verse as caras este mércores cos que aínda son os seus compañeiros, dos que entende que estean enfadados e aos que ofrecerá explicacións e pediralles perdón. Un día despois, haberá outro novo cume en Pasarón entre a directiva granate e o axente do futbolista para tomar unha decisión definitiva, que pode pasar desde a reincorporación á normal dinámica do grupo ou ata a rescisión do contrato.

Así mesmo, o club impúxolle unha sanción económica que o xogador acepta pero cuxa cantidade declinaron desvelar ambas as partes, así como a apertura dun expediente disciplinario que será negociado na reunión do xoves entre a directiva e o representante de Libasse Guèye.

Tras a presentación do director xeral, tomou a palabra Guèye que, ao non dominar aínda o idioma español, apoiouse nunha intérprete para dar o seu discurso e responder as preguntas dos xornalistas.

Antes de explicar por que actuou desa forma, o atacante declarou que "desexo quedarme no Pontevedra". Sobre os motivos que o levaron a non volver á cidade tras as vacacións de Nadal, explicou que falara coa presidenta para dicirlle que "quería xogar ou que en xaneiro quería ser transferido a outro equipo porque o adestrador que tiñan entón non quería que xogase", traduciu o seu intérprete.

Agora, a situación cambiou e decidiu volver a Pasarón. "A presidenta e o seu axente estiveron falando, non hai un acordo concreto pero a el gustaríalle quedar aquí e volver xogar", engadiu.

Tamén se mostrou comprensivo por que os seus compañeiros e a afección póidanse sentir ofendidos pola súa forma de actuar. "Gustaríame desculparme coa afección e os meus compañeiros", dixo agradecendo o apoio que lle brindaron especialmente xogadores como Charles, Rufo. *Álex ou Soto. "Axudáronme moito cando eu non estaba ben aquí", engadiu.

Tamén é consciente Libasse Guèye de que non actuou de forma correcta. "Tiña que vir aquí e negociar co club e dicir o que non me gustaba e non quedarme en Senegal. Iso foi un erro", confesou. Aínda que non foi o motivo principal da súa fuga, insiste en que a expedición do visado, que caducaba o 2 de xaneiro, tamén tivo certa influencia no seu atraso.

Foi cando estaba a dar explicacións sobre cando decidiu deixar o Pontevedra de forma unilateral, cando Marcos del Río matizou as súas palabras. Asegurou Guèye que a decisión a tiña tomada antes do partido de Copa do Rei contra o Tenerife porque el quería xogar máis ou que o transferisen a outro equipo. "O club non recibe aviso do xogador de que non ten intención de volver. En xaneiro atopámonos co feito, pero non antes", puntualizou o directivo, quen si recoñece coñecer o descontento do xogador por non dispoñer dos minutos de xogo que el cría merecer.

"Que o meu axente solucione a situación", expresou o senegalés, quen se xustificou dicindo que "o que eu quería era xogar ou atopar un club onde xogar, pero cada xogador ten o seu axente para defender os seus intereses e falar no seu lugar".

Na resolución do conflito, tanto o Pontevedra como o propio vestiario teñen moito que dicir. "Ambas as partes negociarán, o xogador ten a súa ficha e mañá tense que reincorporar aos adestramentos. O xoves resolverase o expediente para pechalo nun sentido ou outro, sempre velando polos intereses do club", dixo del Río.

"O xogador falará co vestiario nunha reunión privada co corpo técnico e os capitáns. Terá que falar Libasse e terán que falar os xogadores, o que se dirima de aí haberá que preguntarllo a ambas as partes", engadiu o director xeral deixando entrever que a opinión do vestiario será tida en conta á hora de decidir o futuro de Guèye no Pontevedra.

Asume o atacante africano que "é normal que estean enfadados", dixo sobre a reacción do vestiario ante o seu regreso. "Vou facer todo o posible para axudar a que o equipo salga desta situación", promete Guèye.

A comparecencia concluíu cunha mensaxe final de Libasse Guèye. "Pido desculpas a todos os habitantes do Pontevedra, ás persoas que mencionei antes e á afección", rematou.