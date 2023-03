Libasse Guèye xa é un máis nos adestramentos do Pontevedra

Libasse Gueye volve aos adestramentos do Pontevedra despois de dous meses desaparecido © PontevedraViva

O Pontevedra segue preparando o transcendental partido do sábado ás 16 horas contra o Linares, pero o foco de atención no complexo deportivo Manolo Barreiro da Xunqueira estaba en Libasse Guèye .

O futbolista senegalés acaparou toda a atención desde a súa inesperada aparición na bancada de Sur o pasado sábado para presenciar o duelo contra o Alxeciras despois de dous meses e medio desaparecido. O luns reuniuse coa directiva, o martes compareceu ante a prensa para pedir perdón e aceptar a sanción e este mércores vestiuse de curto e adestrou de novo cos que foran os seus compañeiros ata o mes de decembro.

Antes de saltar ao céspede mantivo unha reunión privada co plantel. O vestiario non recibiu ao atacante cos brazos abertos, pero si escoitaron a súa mensaxe e trasladoulle o malestar xeneralizado pola súa forma de actuar. Con todo, os xogadores que dirixe Juan Señor terán que acatar a decisión final que tome o club, que se tomará este xoves nunha nova reunión entre o representante de Guèye e a directiva do club.

O contido do encontro entre Guèye e os capitáns non transcendeu porque desde a dirección da entidade volveron a impoñer a lei do silencio aos xogadores, prohibíndolles facer declaracións públicas sobre este asunto para que se centren no partido do sábado.

No referente ao adestramento deste mércores, Libasse Guèye completou a primeira parte do traballo, que consistiu en rondos e exercicios de pase, coa totalidade do grupo. Logo, o primeiro equipo dividiuse en dous bloques. Por unha banda, 22 xogadores foron seleccionados para disputar un partidillo de adestramento. Polo outro, Libasse Guèye , Víctor Casais, Arnosi, Nikolov e Araújo desprazáronse ao campo de fútbol 7 adxunto para realizar traballo específico.

Con todo, ao descanso do encontro Casais e Arnosi supliron a Felipe e Sergio Abal. De modo que os únicos que quedaron sen participar foi o lesionado Samu Araújo e Libasse Guèye , ben porque leva dous meses e medio sen adestrar ou ben porque non entra nos plans de Señor. Unha incógnita que debería quedar despexada esta semana. Ademais, Yelko Pino e Churre traballaron no ximnasio por diferentes problemas físicos.

A sesión de traballo concluíu cunha sesión de vídeo para coñecer os puntos fortes e débiles do Linares.