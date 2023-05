Rompendo moldes na Lama: unha futbolista de 27 anos, primeira e única muller no Torneo Intercentros Penitenciarios

Equipo de A Lama na fase autonómica do Torneo Intercentros Penitenciarios © Real Federación Galega de Fútbol Participantes na fase autonómica do Torneo Intercentros Penitenciarios © Real Federación Galega de Fútbol Equipo de A Lama na fase autonómica do Torneo Intercentros Penitenciarios © Real Federación Galega de Fútbol

Unha moza de 27 anos interna no centro penal da Lama marcou este martes un fito na historia dos centros penitenciarios galegos. Foi a primeira e única muller en participar na fase autonómica do Torneo Intercentros Penitenciarios Copa RFEF 2023.

O torneo citou este martes no campo de fútbol Manuel Anxo Cortizo de Lalín aos equipos da cinco cárceres galegas e, entre todos os participantes, foi a única xogadora muller. Ademais, ata o de agora, nas dez edicións anteriores da competición en Galicia, nunca participara unha muller.

A moza, natural de Venezuela, xa xogaba ao fútbol no seu país e, agora que está na prisión da Lama, seguiu coa súa afección.

Os 15 internos e unha interna convocados polo centro da Lama para esta cita co fútbol e a reinserción lograron gañar o campionato e o equipo foi seleccionado para participar na fase nacional do torneo, que se disputará nos campos madrileños de Cotorruelo o próximo 30 de maio. Aí xogarase estar na Fase Final 2023.

Eran cinco equipos para unha praza: A Lama, Teixeiro, Pereiro de Aguiar, Bonxe e Monterroso. Os cinco enfrontáronse entre si a unha única volta e, finalmente, gañou A Lama, converténdose no representante galego na segunda fase nacional do Torneo Intercentros Penitenciarios Copa RFEF 2023, que este ano celebra a súa undécima edición tras o parón motivado pola pandemia.

A vitoria logrouse tras un partido moi rifado co centro de Teixeiro. Os dous equipos enfrontáronse no último partido empatados a 9 puntos e con todo por decidir. Un empate, tendo en cuenta a diferenza de goles, valíalle á Lama para ser o campión galego, polo que toda a presión era para o conxunto de Teixeiro. A pesar de todo, A Lama fixo valer a súa pegada e impúxose na cita decisiva a Teixeiro.

En Lalín, e con este torneo, o fútbol converteuse no medio reinserción para as persoas privadas de liberdade, pois esta cita co fútbol ten como obxectivo "a formación integral das persoas privadas de liberdade podendo conseguir a través del os obxectivos de reeducación e reinserción social".

Este torneo é resultado dun convenio asinado entre a Real Federación Española de Fútbol (RFEF) e Institucións Penitenciarias desde o ano 2007, un programa pioneiro que conseguiu o apoio e a felicitación por parte de UEFA, converténdose en referente, ademais, do traballo en materia de responsabilidade social que se desenvolve con gran éxito no noso país.

O proxecto desenvólvese na actualidade nuns 40 centros penais, cunha poboación estimada duns 38.000 internos. En Galicia, a Real Federación Galega de Fútbol ten en marcha o programa nos cinco centro con actividades como a creación de escolas deportivas de fútbol, competicións internas de fútbol nos centros, cursos de formación en fútbol e fútbol sala e cursos de iniciación á arbitraxe e entrega de material deportivo.

A Real Federación Galega de Fútbol, xa desde a próxima semana, poñerá en marcha unha escola de fútbol permanente en cada un dos centros penitenciarios de Galicia. Haberá adestramentos semanais durante todo o ano.

Á entrega de premios asistiron o presidente da RFGF, Rafael Louzán; o vicepresidente da RFGF, Fernando Iglesias; o alcalde de Lalín, Pepe Crespo; e o concelleiro de Deportes, Avelino Souto.