Brais Abelenda adéstrase con normalidade e apunta á 'final' de Talavera

Brais Abelenda, no adestramento do Pontevedra na Xunqueira deste mércores 3 de maio © Mónica Patxot

Todo quedou por fortuna nun susto. A imaxe de Brais Abelenda retirándose do terreo de xogo contra o Sanse acompañado do doutor do equipo e visiblemente afectado tras sentirse indisposto fixo temer o peor entre a afección do Pontevedra Club de Fútbol, con medo de perder un dos futbolistas máis en forma do plantel no tramo decisivo da tempada.

Juan Señor rebaixou a alarma xa na sala de prensa de Pasarón afirmando que o dianteiro se atopaba xa mellor, superado un episodio de mareos, pero este mércores despexouse calquera tipo de dúbida no primeiro adestramento de traballo intenso da semana.

Superada a xornada de descanso do martes, o primeiro equipo granate regresou á actividade cunha sesión no segundo campo do complexo deportivo Manolo Barreiro da Xunqueira, e nela a pleno rendemento e sen ningún tipo de freo estaba Abelenda, ao mesmo ritmo que os seus compañeiros.

Foi un adestramento marcado polo bo ambiente que deixou o último triunfo na casa, e cunha intensidade propia dun equipo que se xogará a vida o vindeiro domingo 7 de maio no feudo do Talavera, actual último clasificado.

LUÍS MARTÍNEZ, K.O. PARA O RESTO DA TEMPADA

Para ese encontro o único futbolista completamente descartado é Luis Martínez, tras confirmar as probas médicas ás que foi sometido nos últimos días que sofre unha escordadura no seu xeonllo. Esta lesión, que require varias semanas de recuperación, fai moi difícil que volva a vestir de curto esta tempada, con só un mes máis de competición por diante.

Na Xunqueira traballaron ademais a menor ritmo Álex Masogo, con molestias, e tamén Víctor Vázquez 'Churre', no seu caso debido a un proceso vírico que non lle impedirá en ningún caso estar dispoñible de fronte á fin de semana.