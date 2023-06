Contar co filial na Terceira RFEF, unha arma para o Pontevedra na súa planificación deportiva

Celebración polo ascenso do Pontevedra B a Terceira RFEF © Cristina Saiz

Nunha tempada para esquecer a nivel deportivo para o Pontevedra Club de Fútbol, o seu segundo equipo ofreceu practicamente a única alegría co ascenso a Terceira RFEF, categoría na que non estaba desde a 2010/2011, aínda que agora pasase a ser o quinto chanzo do balompé nacional.

En todo caso, co descenso do primeiro plantel só haberá unha categoría de diferenza entre ambos os dous, o que aumentará a sinerxia entre os maiores e a canteira. Esa plantéxase polo menos como a intención da entidade granate, ao tratarse dunha situación que lle abre moitas posibilidades á hora de avanzar na súa planificación deportiva.

Por unha banda na Segunda RFEF o Pontevedra poderá inscribir un máximo de 22 licenzas, 16 delas para maiores de 23 anos e o resto para futbolistas sub-23. Coa proximidade do filial, o plantel pode ser máis lixeiro que o do pasado ano (foi de 23 futbolistas con 3 porteiros) sobre todo no que respecta a os sub-23, que poderían chegar no caso de necesidade desde o segundo equipo. Así se destinarían máis recursos aos homes que formen a columna vertebral do proxecto e que estarán chamados a marcar diferenzas.

Neste aspecto cabe sinalar que só os xogadores de 23 anos (25 se son porteiros) poden xogar en ambos os dous equipos, xa que segundo a normativa da Real Federación Española de Fútbol os xogadores maiores desa idade poderán actuar nun filial pero non subir ao primeiro plantel salvo que se lle ofreza unha licenza fixa como sénior. Ademais os que cheguen a participar en 10 encontros cos 'maiores', deben consolidar a súa praza no primeiro equipo para volver xogar arriba.

Esta situación afecta directamente a sete xogadores que o pasado ano contribuíron ao ascenso do Pontevedra B aos mandos dun Jesús Ramos que seguirá salvo sorpresa maiúscula á fronte. Trátase de Santi Garrido, Álex Pacheco, Pablo Arnosi, Jar, Javi Pacheco, David Dios, David Veiga e Ranca.

Contando con todo iso una das posibilidades, xa exploradas no pasado pero que agora se pretende utilizar en máis casos, é a que seducir a mozos destacados do fútbol galego ofrecéndolles a posibilidade de traballar na dinámica do primeiro equipo aínda que en principio manteñan ficha do filial. Unha opción que xa se comezou a ofertar ou canto menos a sondar con futbolistas prometedores a nivel autonómico.

Así de feito chegou ao club hai dúas tempadas Miguel Román, aínda que enseguida convenceu o staff técnico para lograr unha praza no primeiro equipo a todos os efectos, e tamén lle sucedeu o pasado verán ao dianteiro Víctor Casais, clave no filial cos seus goles e que chegou a participar ata en nove encontros en Primeira RFEF.

Unha arma de valor estratéxico que xogará este verán a favor do Pontevedra Club de Fútbol.