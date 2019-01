A la dirección de Enfermería

Queremos dejar constancia de la situación vivida el 14/01/19. A las 14.55 al llegar al cambio de turno, nos encontramos con 50 minutos de demora en el triaje y una media de 20 pacientes para pasar a boxes. Se avisa a la supervisora de guardia y jefe del servicio de dicha demora, servicio colapsado. No se refuerza el turno, ya que verbalizan que depende de dirección de enfermería. No tenemos camillas, ni sillas, de lo que también se comunica.

Tuvimos una convulsión en pasillo en espera de ser pasada a un box. ¿De quién es responsabilidad ese paciente? ¿De la enfermera de triaje que no cumple los tiempos por no haber personal ni espacio para pasar a los pacientes? ¿de los supervisores o jefe del servicio por no reforzar, de la dirección? ¿quién tiene que asumir la responsabilidad de estos colapsos cuando se ha avisado de la situación y no se toman medidas?

Teniendo en cuenta la codificación del triaje por colores: verde (2 horas demora máxima para ser atendidos), amarillo (1 hora de demora máxima). A media tarde la demora real en Urgencias para entrar a un box es de 4 horas de media para los amarillos, y 6-7 horas de media para los verdes. Quedando pendiente de pasar a los boxes 40 pacientes, más 30 pacientes pasados a la consulta rápida. Hay ingresos sin cama. Y todo esto a las 19 horas. Se vuelve a avisar a la supervisora de tarde, quien comunica que se refuerza el turno de noche, pero en el turno de tarde quedamos como estamos (personal de mínimos).

De forma reiterada se solicita que se tomen medidas de forma urgente, ya que a pesar de no llegar la gripe a Pontevedra, el servicio de urgencias ya se encuentra colapsado. Si no se toman medidas para paliarlo esto irá a peor. El personal se encuentra desbordado, en riesgo de burn out, teniendo que soportar las quejas, insultos, amenazas de los familiares y la responsabilidad añadida de los pacientes que se encuentran en la sala de espera sin atender y que conlleve efectos de responsabilidad legal, ante un evento centinela.

Un grupo de enfermeras del servicio de Urgencias del Hospital Montecelo