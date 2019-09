Desatención del SERGAS para realizar la prueba diagnóstica de manometría anorrectal

El motivo del presente escrito es hacer extensible a la opinión pública el problema de desatención que estamos recibiendo los pacientes del SERGAS DE PONTEVEDRA en lista de espera para que se nos realice la prueba diagnóstica de manometría anorrectal, al objeto de poder recibir el tratamiento necesario para realizar un control del esfínter normalizado. La prueba diagnóstica es imprescindible para comenzar el programa de reeducación de este órgano. La necesidad de esta atención puede derivar desde padecer desde enfermedades crónicas del aparato digestivo (Chron, colitis ulcerosa…) como derivadas de una intervención quirúrgica por padecer un cáncer u otras dolencias que puedan afectar este órgano.

En mi caso estoy en la lista desde el pasado mes de julio en el que se me informa que el instrumental necesario no está disponible, a posteriori me concretan que es la sonda anorrectal la que no se encuentra en uso (el resto de la máquina y personal sanitario está en perfecto estado), y a día de hoy, y después de enviar varias reclamaciones por escrito a través del servicio de atención al paciente, no hay previsión de solucionar el problema. Este servicio, recogido en la hoja de servicios del CHOP, SE ESTÁ PRESTANDO EN TODOS LOS HOSPITALES PÚBLICOS DE LA RED SANITARIA DEL SERGAS, A EXCEPCIÓN PONTEVEDRA A DÍA DE HOY.

Puedo entender, como cualquier ciudadano de este país, que se pueden producir circunstancias que exigen un tiempo de resolución, pero en este caso no se comprende la actual demora. La calidad de vida de una persona con una dolencia que implique el no controlar el esfínter en la forma adecuada conlleva una merma de su calidad de vida, que traspasa el área estrictamente personal al limitar de forma grave el desarrollo de su vida familiar y social. Esta dolencia genera una fuerte inseguridad personal y la consiguiente angustia en el desenvolvimiento diario, tanto fuera como dentro del propio ámbito doméstico.

La lista de espera en julio ha ido aumentando y seguimos esperando una respuesta y, sobre todo, una solución. Tenemos derecho a ello por estar recogido en la carta de servicios del CHOP, y la circunstancia de vivir en la ciudad de Pontevedra y zona de influencia no puede ser un motivo de no poder ser atendidos en la debida forma.

Ana Esther González