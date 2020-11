¿Se puede pactar con EH-Bildu?

¿Por qué se puede pactar con la extrema derecha y no se puede pactar con la izquierda abertzale? EH-Bildu no es solo la antigua Herri Batasuna, se trata de una coalición en la que está Eusko Alkartasuna, una alternativa que procede de la Izquierda Unida vasca y que siempre ha condenado la violencia de ETA. Y Vox es un grupúsculo amputado a la derecha "democrática" pero que siguen sin condenar la dictadura y mantienen los principios del Movimiento como su principal ideario.

El PP ha pactado con la extrema derecha en Madrid, en Murcia y en Andalucía, con los independentistas en el Gobierno de la nación cada vez que lo ha necesitado, y con Bildu en el ayuntamiento de Vitoria, sin que por ello haya pasado nada. ¿Por qué entonces, cuando lo hace la derecha no pasa nada, y cuando lo hace la izquierda se rompe España?

Efectivamente, a la izquierda abertzale hay que exigirle que hagan autocrítica y que condenen los crímenes y la historia de ETA, pero eso es algo que llevará tiempo. ¿Cuánto tardó el PP en condenar el franquismo? ¿Son por ello menos demócratas que los demás?

A pesar del dolor que han causado, a pesar de que se trata de un tema de una extraordinaria delicadeza, hoy en día, tienen el mismo derecho y su voto vale lo mismo que el de cualquier otro partido del arco parlamentario español. Han sido elegidos democráticamente, nos guste o no, igual que todos los demás, y sus votantes merecen el mismo respeto.

Y cuando hay que sacar al país de la situación en la que nos encontramos, en una crisis sanitaria y económica como nunca nos habíamos visto, en una crisis política brutal por los vetos absurdos que se ponen unos partidos a otros, por los egos de sus dirigentes que piensan más en sus intereses partidistas que en el bien común, en esa situación, es necesario pactar, y ahí los votos de EH-Bildu valen como cualquier otro.

No olvidemos que los pactos entre los grupos parlamentarios son para atender las necesidades de la ciudadanía. ¿Por qué en lugar de eso, nos tienen que estar metiendo el miedo en el cuerpo una y otra vez? ¿No será por su propia comodidad? ¿No será porque sacando a pasear los fantasmas de ETA y Franco les sirven de coartada para justificar el bloqueo?.

Por tanto, debemos considerar a EH-Bildu un partido político como otro cualquiera, con sus ideas y al que votan muchos miles de ciudadanos, tan respetables como los que votan al PSOE, a Vox o a cualquier otro.

Hemos estado muchos años exigiéndoles que hicieran política, que abandonasen la violencia, y ahora que lo han hecho no se puede estar constantemente recordándoles su pasado. ETA ya no está, hace diez años que han desaparecido de nuestras vidas. Ser demócrata es ser inclusivo, olvidar viejas heridas y hacer con quienes no lo son, lo contrario de lo que harían ellos.

Dedíquense pues a hacer política y dejen de utilizar por interés partidista a ETA. ¿O es de moralidad de lo que se trata? Porque si hablamos de la moral, no son los únicos que deben reflexionar.