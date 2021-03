San José acosado por el deterioro y las ventosas galernas

A finales de los años 50, nuestra Parroquia San José tuvo luz en un viejo gimnasio del Pazo del Marqués de Leis. Su primer párroco fue Don Víctor; persona muy humana, caritativa. Su carácter natural impactó en sus fieles, que, juntos, iniciaron el penoso camino de que nuestra parroquia sea en la actual con más feligreses.

La actual iglesia se inició el 19 de marzo de 1979, finalizando e inaugurando el sencillo y esbelto templo, el 23 de octubre de 1983. Todos los párrocos que estuvieron al frente de nuestra parroquia, fueron muy positivos en todas las vertientes: espirituales, ayuda a los necesitados y modernizar nuestra parroquia.

La pandemia azota dejando a muchas personas en el umbral de la pobreza, que nuestro Párroco trata de aliviar en lo posible.

Con el tiempo, el techo de nuestra iglesia sufre deterioro, convirtiéndose en una regadera. Las ventosas galernas sufridas en meses anteriores agravaron la situación. Hubo momentos que casi celebran la Eucaristía con paraguas.. ¡algo insólito!

Nos acercamos a visitar a nuestro Párroco Don Casimiro Fernández Núñez, que nos comenta las nefastas consecuencias de la pandemia que nos asola.

"La Pandemia nos afectado a toda la sociedad. A trocado muchos proyectos; nos tuvimos que adaptar a las medias higiénicas: la distancia entre los asientos, gel en la entrada, la regeneración del agua bendita, el recibir la Comunión en sus lugares. ¡Todo ello supone un gran esfuerzo por ambas partes: los pacientes feligreses y nosotros que nos adaptamos al servicio de todos!

Tuvimos que suprimir la catequesis; procuramos compartirla on line, proporcionando a los padres todo el material necesario para que sus hijos se familiarizasen con el Espíritu Cristiano.

Otro contratiempo fue la merma de asistencia de los fieles a las litúrgicas y cultos parroquiales. Nos vimos desbordamos por muchos hermanos desfavorecidos. Tuvimos que ayudar a 120 personas en serias problemáticas. A las personas que viven solas, han sido atendidas por las voluntarias de la Legión de María de esta parroquia: ya prestando compañía, ayudarles en faenas domésticas y proporcionarles todo lo necesario para paliar la soledad y la amenaza de la cruel pandemia.

Todos los domingos servíamos desayunos a los más necesitados en el salón parroquial, sin distinciones. Tuvimos que suprimir el comedor; a cambio, a los que llegaban a su casa, "La Morada del Señor”, le obsequiamos con dos bocadillos; muchos de ellos sufren la dureza de esta pandemia".

El tiempo todo lo va modificando. El tejado de nuestra Iglesia es un coladero de agua. ¿Qué supone esta problemática para la Parroquia?

"El tejado siempre nos ha dado mucha lata; en el año pasado tuvimos un desprendimiento del falso techo. Pensamos que sería un problema menor; lo desmontamos y llegó la pandemia. Al llegar el verano, todo iba bien. Llegan las primeras lluvias y nos encontramos con una obra mucho más laboriosa: toda la cubierta de la iglesia en deterioro: cambiar el tejado, las bajantes, las caídas de aguas para que no penetren en la iglesia, la uralita, pintado y otros menesteres. Nos encontramos con una obra de mucho más coste que lo esperado. Con las frecuentes lluvias, el tejado fue un coladero; hubo que improvisar calderos y otros objetos para que la iglesia no se anegase. Tanto que afectó a parte del suelo, paredes y amenazando daños a las "veneradas imágenes"

"Hemos creado una Comisión de Obras que está resultando muy eficaz; Cuando se desprendieron los falsos techos, hubo que cubrirlos con una lona, cuyo coste fue de 20.000 euros; fueron debitados y quedamos sin deudas. Con los destrozos ocasionados por el agua, toda la reparación oscila entre 200.000 euros. ¡Nos encontramos sin financiación suficiente!

Un gran agradecimiento a todos que se acercaron a interesarse por la desastrosa problemática; unos dejaron sus donativos y otros se comprometieron a colaborar según sus posibilidades. Esta parroquia está abierta a toda sociedad y siempre serán bien recibidos.

Esta iglesia fue edificada por los donativos del pueblo, ya con pequeñas o grandes aportaciones. Sabemos que los abuelos, padres, han luchado para tener su iglesia parroquial; ahora nos toca a nosotros seguir su camino. Cada uno puede contribuir con lo que puedan.

Este año está consagrado a San José. Tuvimos que celebrar su festividad en oración, sin la tradicional procesión. En este día se tomó la iniciativa de realizar un sorteo.. ¡Los fieles tuvieron gran participación, siendo un éxito y ya tener unos pequeños fondos para afrontar la financiación!

El Papa Francisco tiene, en su alcoba, una imagen de San José durmiendo; encomienda sus preocupaciones a nuestro Santo Patrón.

Tuvimos la iniciativa de ofertar dicha imagen a todas las personas que la deseen; se la entregaremos y agradeciendo un donativo de 20 euros. La puede solicitar en la parroquia o por medio de nuestro correo el electrónico e ingresar el donativo en la siguiente cuenta.

Hemos de concienciar y visitar a empresas, asociaciones, exponiendo la gran necesidad de tiene su parroquia; queda a su criterio la cantidad con la que deseen contribuir. Les invitamos a visitar este templo y qué observen en qué estado lamentable presenta. Agrademos todas las ayudas: pequeñas, medianas y lo que sea posible.

Esta Semana Santa celebraremos todos los actos litúrgicos, siguiendo las normativas sanitarias. Los feligreses que vengan con tranquilidad; tendrán a su disposición tomas las medidas preventivas. ¡No olviden la mascarilla! Las personas de riesgo o con cualquier impedimento, puede seguir en directo todos los oficios; los trasmitiremos en nuestra página de Facebook de la Parroquia”.

Estos confinamientos han provocado cierre de pequeñas empresas, falta de trabajo a muchos autónomos. Ya asoma la amenaza del umbral de la pobreza, aumenta el paro, hay desaliento y preocupación. Muchos no tienen techo y se ven obligados a mendigar. ¿Qué mensaje les envía?

"A todos los que sufren las consecuencias de esta crisis: dolor, angustia, paro, hambre, les trasmito dos pensamientos: Todo terminará bien. Pase lo que pase todo termina en Dios. Los cristianos y no cristianos no estamos solos; los necesitados tienen la puerta abierta en la Iglesia y les ayudaremos en todo lo posible como hemos venido haciendo. Observad que nuestros hermanos más necesitados solicitan nuestra ayuda en las puertas de las Iglesias, y no en la de otros estamentos. La segunda: pensemos en el calvario, sufrimiento de Jesucristo; muere crucificado para señalarnos un camino de luz: comprensión, hermandad y solidaridad. Sabemos que muchos sufren serias penalidades. Tened Fe en Dios y todo terminará bien. ¡Siempre al servicio de todos los humanos!

Nos despedimos de Don Casimiro Fernández Núñez. Fisgamos el templo. Está lleno de humedad, grietas. Una Imagen habla por sí sola.

Es la Virgen del Carmen. Está amenazada por derrumbe del techo, soportando la cruel y gélida humedad. Es venerada por muchos pueblos marineros, su patrona. Las procesiones marítimas.., ¡qué tanto nos embelesan y nos llenan de fervor mariano!

Hemos fotografiado casi todo el templo.. ¡Salimos apenados, preocupados! ¿Cómo podemos colaborar? Acercándose a la parroquia y depositar nuestra pequeña contribución.

Pincelamos el correo parroquial y la cuenta. Toda persona que quiera colaborar, ya con un donativo, ya adquiriendo la imagen de San José dormido, puede ponerse en contacto con el servicio parroquial.



Pedro de Lorenzo y Macías.

*Fotografías: Copyright © Miguel Selas Canga.

NOTAS: correo de la parroquia: sanjosedepontevedra@gmail.com

Cuenta bancaria: ABANCA ES36 2080 5401 5930 0016 8409