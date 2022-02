27 días: Conversaciones ajenas

Hace tiempo me llama mucho la atención los ruidos y conversaciones que escucho de otras personas mientras estoy en el supermercado o en alguna tienda estando de compras. Audios que no entiendo. Siendo escritora de inmediato mi mente crea historias usando lo que escucho. Me parece sumamente interesante todo lo que podemos capturar de otros. Llevo años haciendo este juego mental. Pensé que sería chévere compartirlo con ustedes.

Asi que hice el experimento nuevamente. Papel y lápiz en mano, comencé a anotar todo lo que escuchaba mientras iba por cada pasillo del supermercado.

Quiero compartirles una tercera parte de lo que anoté en mi libreta. Tengan en mente que son personas de todas las edades, sexo, clases sociales, en fín es un universo del que yo simplemente absorbo. Por otro lado, estoy en movimiento y ellos también, asi que es poco lo que uso de cada uno de ellos. Solo lo que escucho de pasada. Aquì les va:

-El tiene buen semblante. Tengo fé.

-Espérece que no vine a comprar juguetes. No te antojes de nada.

-A mi no me invitaron.

-Le compre unas medias para el frío.

-La mayoria de las veces no llama, lo llamo yo.

-Ese traje rosado es mas bonito, el que vimos primero.

-A lo mejor el no sabe nada, no se da cuenta.

-Arbol natural? Ya me conoces. Que tu crees?

-Ah ok. Venimos a perder el tiempo.

-Que si lo consigues que lo compres.

-Voy de cabeza para casa a bañarme.

-Mi sobrino decoró la oficina bella.

-No, porque después me duele la rodilla.

-Luis Angel no quiero ir y punto.

-A $5.00 esta super barato.

-Hola!! Solamente plantas naturales.

-Si. Si. Dale. No me importa.

-Le dije que va a ser la nota discordante.

-A ver si consigo después la jodienda esa del televisor.

-No tengo tiempo para esa mierda, me voy mañana.

- No le pongas tomate, no me gusta.

- Venderé todo.

- Rellénalo. Sabe mejor.

-No.

- Es que no voy a hablarle.

- Ajá, si. Has lo que quieras.

-Tengo tanta hambre.

- Mujer pero decídete ya.

- Vamonos. Termina.

- Me dejas y te vas.

- Para el mofongo que voy a hacer.

- Nene no.

- Quiero que sea de flores, no de frutas ni esas cosas.

- Voy a hacer la fila.

-Jajaja. Si. Lo hacemos.

-Pero no entiendo. No le metas a eso.

- Ah pero que lista es.

Les cuento que tengo páginas y páginas de estos trozos de conversaciones ajenas a mi. Es algo que amo hacer. Siempre he pensado que los artistas nos nutrimos de lo que vivimos pero también de lo que viven los demás. La alimentación mental y emocional es constante. Pero sobre todo es interesante. Como escritora puedo ser lo que me dé la gana, inventar escenarios, personajes y situaciones en mi mente y llevarlas a un papel. Es tan intensa la necesidad de crear que ya es parte de tus días y de tu vida, así como comer y dormir.

Les invito a hacer este ejercicio algunas vez y si quieren, me comparten lo que anotan.