Non me queda outra que recoñecelo, non teño remedio, por máis que tente convencerme do contrario.

Por moi mal que vaian as cousas, en xeral, sempre quero crer que van mellorar.

Non sen esforzo, claro, pero penso que teñen solución, e que isto é aplicable, e dun xeito especial, á loita contra a violencia de xénero.

Por desgraza, unha vez máis, a realidade se impuxo, e esta semana que remata deixounos unha cumprida evidencia máis de que as miñas esperanzas son soamente iso, esperanzas, e que, por máis que me doa na alma, a estas alturas tal vez chegou o momento de asumir que nunca se van cumprir, que o lixo moral no que se está a converter ou mellor debería dicir, xa se converteu, esta sociedade nosa, o sistema que nos rexe, xa nos invadiu case por completo.

Cinco casos, a cada cal máis brutal, de violencia sobre mulleres, aconteceron nesta semana no noso país, dous con resultado de morte para as vítimas, levando nun deles a crueldade a tal extremo, que o agresor deixou morrer a vítima, enferma de esclerose múltiple, despois de que esta sufrira unha caída, agonizando no chan durante cinco días.

Noutro, acontecido en Girona, no que o agresor tentou escapar polo balcón, se alguén le a noticia completa, poderá comprobar que nela se detallan as lesións que ese malnacido sufriu na fuxida, e o estado no que se atopa, pero non hai nin unha soa palabra acerca do estado da vítima.

Para que? a quen lle importa?

En todos estes casos existían denuncias previas ou, cando menos, antecedentes.

Por outra banda, un coñecido xornal, amosando unha ética algo máis que cuestionable, por non dicir inexistente, non dubidou en colgarse unha medalla publicando unha entrevista a un famoso de medio pelo, deses xurdidos dun reality da nova "canle referente" que espalla cheiro a machismo e a cousificación da muller, que xa durante a súa participación nel deixou ver o seu comportamento extremadamente violento coa súa parella, á que continuou maltratando, o mesmo que aos dous fillos nacidos posteriormente, durante anos, e que na actualidade, condenado por violencia de xénero e no ámbito familiar, encóntrase en busca e captura, agochado nun bosque, ao cal acudiu o xornalista no que este despoxo humano, en ton vitimista, proclamou a súa inocencia, malia o cal non sucedeu nada.

Non foi, por suposto, detido, e continúa fuxido.

Tampouco desde o goberno ou desde o Ministerio de Igualdade houbo reacción ningunha, nin no que atinxe a este caso, nin, por descontado, aos cinco casos anteriores, nos que as vítimas, mulleres anónimas, non merecen nin un minuto da súa atención, nin un mísero chío deses de copia-pega que xa se converteron no seu sinal de identidade, pero que reservan para aqueles casos mediáticos que tanto os "conmoven".

Así funciona o sistema que, se supón, protexe eficazmente as mulleres en xeral e as vítimas de xénero en particular, e que é, pese a quen pese, unha flagrante e perigosa, moi perigosa, mentira.

Pero hai algo aínda máis preocupante, que, naturalmente, contribúe, de feito é fundamental, para que esa burla chamada protección, ou, aínda peor, loita contra a violencia de xénero, se perpetúe.

A aceptación por parte da sociedade, e, unha vez máis, en Si, hai saída o vivimos na nosa pel.

De todo isto que acabo de relatar nos fixemos eco e expresamos a nosa condena máis rotunda, sen que se producira ningunha reacción.

Practicamente ninguén se deu por enterado, algo, por outra banda, nada sorprendente.

Agora ben, bastou unha publicación na que manifestabamos o noso rexeitamento ante o comportamento dunha famosa que, seguindo a estela da súa amiga, a Sra. Carrasco, presunta vítima de violencia machista, algo que, repito, non imos entrar a valorar porque non somos quen, e a cuxo carro non dubidou en subirse, está a protagonizar o que xa é o novo "culebrón" do momento, tamén na "canle referente", faltaría mais! e a sacar tallada del, por suposto, por mor dun suposto lio con outro famoso, cousa que a nós, obviamente, nin nos vai nin nos vén, pero no que non dubidou en involucrar o seu fillo, un menor de tan só 11 anos, e iso si que é grave, moi grave, e calquera que teña dous dedos de fronte entende o dano que isto lle estará a causar a ese neno por razóns obvias.

Por suposto, ela, unha muller adulta, é moi libre de facer o que e con quen lle pete, pero implicar un neno, o seu propio fillo ademais, en tal espectáculo, non ten xustificación.

Pois ben, ante isto si houbo reaccións.

De novo abriuse a caixa dos tronos, e comezamos a vivir unha situación moi semellante a de hai un ano e medio, cando nos choveron os insultos, as descualificacións, e algo máis que iso, por cuestionar non o relato da Sra. Carrasco, cousa que nunca fixemos, senón todo o circo xerado ao seu arredor.

Nesta ocasión, sacando totalmente de contexto as nosas manifestacións, nas que aludimos única e exclusivamente ao menor, e ao nocivo que, sen dúbida, é para el, como o sería para calquera outro neno, mesturalo nun asunto de tal cariz, se cualifica a esta señora de "muller de ben", que o será, quen dixo o contrario? mentres que a Si, hai saída e, en concreto á miña persoa, se nos dedican cualificativos e comentarios que prefiro non reproducir, a maioría deles, iso si, amparados no anonimato das redes sociais e máis concretamente en mensaxes privadas, porque os e as covardes, xa se sabe, non dan a cara.

Actúan, precisamente, como o que son, como covardes, ás agochadas, polas costas.

Hai que tomar as cousas de quen veñen, certamente, e quen actúa e se manifesta de tal xeito é, sen dúbida algunha, quen ten o problema, moi grave ademais, non nós.

Pero o que si é preocupante, é a evidencia de que non soamente non avanzamos, senón que retrocedemos a ollos vista, e da escala de valores de, non sei se de toda a sociedade, pero si alomenos, dunha gran parte dela, da gran hipocrisía na que vivimos, e que non se pode cualificar, na miña opinión, máis que de lixo moral.

Doloroso, moi doloroso.

Asociación Si, hai saída