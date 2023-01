O cabido catedralicio compostelán antes da reforma de Xelmírez

Un cabido catedralicio, nace pola necesidade do coidado do culto nunha igrexa catedral, ademais de ser unha axuda para o bispo, ou o arcebispo, na súas diversas labouras diocesás. Sabemos, ou intuimos, a existencia de cabidos nas sedes hispanas durante os séculos VIII-X, pero non será ate o século XI, cando nos concilios de Coyanza (1055) e de Compostela (1056 e 1063), cando se reglamente de xeito máis explícito ás normas capitulares das sedes hispanas. Presúmese que as primeiras comunidades capitulares foran como unha comunidade monástica, onde o bispo fora o abade, todo rexido por un compendio de normas e regras monásticas da España visigoda. A institución do bispo-abade, moi semellante ó modelo irlandés, tería unha fonda importancia para Galicia, para este é temática para outro día.

Referente o caso de Iria-Santiago, en primeiro lugar, o culto o levaría a cabo a comunidade de San Paio Antealtares (presidida polo abade Ildefredo), creado para tal efecto por Alfonso II o Casto (791-842) nada máis descuberto o sepulcro apostólico baixo o bispado de Teodomiro, quen xa se faría enterrar non en Iria, senón en Compostela. A pesares desta decisión de Teodomiro, o traslado da sede non se produce de xeito automático de Iria a Compostela. Aínda que na Historia Compostelá (I, 2, 1.), se recolla que se traslada a sede de Iria a Compostela xa nos tempos de Alfonso II "o Casto" (791-842), a verdade é que isto non se leva cabo ata o 1095 pola bula de Urbano II (1088-1099) Et decretum synodalium del 5 de decembro en tempos do cluniacense Dalmacio.

A principios do século X, o bispo Sisnando reorganizará todo o territorio diocesán de Santiago, deixando de lado a sede de Iria. No seu pontificado formará ademais a comunidade da Corticela (embrión de San Martiño "de Fóra" ou Pinario), así como a de Lovio; todas estas reformas e obras contaran co apoio de Afonso III (866-910).

Trala irrupción de Almonzor, o bispo Pedro de Mezonzo (985-1003) será o encargado da reconstrución, pero agora, o mosteiro da Corticela quedaría fóra das murallas, o que lle valerá o apelativo "de Fóra" presente en tódala documentación medieval. A comunidade da Corticela, ademais abandona as súas funcións no templo apostólico. É un primeiro paso para a independencia do clero secular, non monástico, do capítulo catedralicio, así no ano 1017, en tempos do bispo Vistruario, localiza Fernando López Alsina á primera mención de coengos aplicados ó clero catedralicio compostelán.

A mediados de século XI, atopámonos co pontificado de Cresconio (1037-1066), de trascendental importancia para a congregación capitular e para a cidade de Santiago, reformando e ampliando o recinto amurallado que fortifica con murallas. Ademais, baixo o seu bispado, se levarán a cabo os concilios de Santiago mencionados (1056 e 1063), nos cales establécense unha serie de cargos nas congregacións capitulares: un primiclerus e dous ou tres coengos praepositos que se encargarán de administra-la canónica e de axudar ó bispo nas súas obrigas diocesás, así coma dous ou tres dispensatores para facerse cargo da discipliña de alimentación dos coengos.

No século XI, a igrexa de Santa Eulalia de Iria atópase nun auténtico segundo plano ante Compostela. Ca chegada de Diego Peláez (1070-1088), prodúcese unha ampliación do cabido compostelán, a Historia Compostelá (III, 36) fálanos de vintecatro coengos. Ademais tamén se desarroian o que máis tarde serán dignidades capitulares, deixándose de lado o monasterio de San Paio de Antealtares. Na Concordia de Antealtares, do 1077, o cenobio recibía os altares de San Salvador, San Pedro e San Xoán da nova igrexa a construir, e se deixaba ó bispo a terceira parte das ofrendas do altar do apóstol durante as obras na catedral.

No 1095, o bispo Dalmacio, un cluniacense, logrará, como vimos, á consecución do traslado da sede de Iria a Compostela. Con esta congregación de vintecatro coengos regulares, que vivían en comunidade nas cercanías da igrexa cara a súa parte meridional (xunto o "palatium" do bispo) será co que se atope Diego Xelmírez cuando suba ó solio no ano 1100, levando a cabo este unha transformación do cabido ó cal pertencera, seguindo sempre ás pautas chegadas dende Roma e os aires de renovación que envolvían á Igrexa provintes de Cluny. Sobre estas reformas... podemos falar outro día.