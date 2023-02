SOS servicios públicos

Mientras la Sanidad se privatiza con chapas de gaseosa, para ir ganando tiempo este ejercicio nos vamos a gastar -públicamente hablando- casi CINCO MIL MILLONES DE EUROS, euros públicos, es decir, nuestros, de los que vivimos en Galicia. En latín antiguo suponen 8 billones de pesetas.

¿Cómo y en qué?: nos lo facilitan de tres maneras distintas: por partidas de gasto, por aplicación a los distintos servicios y por provincias:

Este gasto, ¿es mucho o es poco?

SOS Sanidade Pública reclama que la Xunta destine el 25% de su presupuesto sanitario a la atención primaria.

Actualmente los presupuestos de la Xunta dedican más del 31% del Presupuesto sanitario a la Atención Primaria.

Vamos a compararlo con el presupuesto anterior a la pandemia:

Si la ILP llegase a buen puerto se aplicaría -por fin- un recorte al gasto. Inenarrable.

A través de la recaudación mediante las cotizaciones a la Seguridad Social es como se articula el derecho a las prestaciones sanitarias. En el ejercicio 2023 la totalidad de cotizaciones alcanzan la módica cifra de más de CIENTO CINCUENTA MIL MILLONES DE EUROS: 25,3 billones de pesetas que aportan los trabajadores y las empresas que los contratan. Nunca se han pagado tales cantidades.

En teoría estas cotizaciones parece que deberían cubrir los servicios que presta la Seguridad Social: las prestaciones sanitarias y las pensiones. Pero ya desde hace años las cotizaciones ya no dan ni para las pensiones:

COTIZACIONES SOCIALES…. 152.075.014.420,00 €

PENSIONES ……………………… 169.753.931.450,00 €

FALTAN 17.000.000.000,00 € que se cubren con los impuestos del ejercicio.

Y ahora falta la partida de gasto de la sanidad: habría que meter lo que se gasta en salud, enfermedad, hospitales… etc, importes recogidos en los presupuestos autonómicos en su mayor parte. Pongamos que

SANIDAD PÚBLICA…………… 70.000.000.000,00 € que se cubren con los impuestos del ejercicio.

Dotaciones en presupuestos autonómicos.

No va a quedar otra que encarar los grandes problemas de la nación y reflexionar con urgencia sobre la sanidad y las pensiones públicas porque no funcionan. Son insostenibles de esta manera. Y no hablo de la situación de las cuentas públicas: cuando toque el badajo...

En el sector privado las dos funciones están separadas:

por un lado está la medicina privada que se financia con las primas de seguro de los ciudadanos que quieran o puedan pagarlo;

y por otro está el mercado de los fondos y planes de pensiones que se financian con las aportaciones privadas de la ciudadanía que así pueda o quiera.

Teniendo en cuenta que aquellos ciudadanos que disponen de seguros privados y planes de pensiones privados están obligados a pagar tanto cotizaciones sociales como impuestos. En cualquier caso el mercado privado separa claramente unos servicios de otros y se llevan a cabo por sociedades de entidad muy diferente.

Reflexión que se debe producir en la sede de la soberanía de la nación. Enfrentar realmente los problemas y dejar de dedicarse a hundirnos con naderías ideológicas mientras todo alrededor nos convierte en un país de segunda división. Por ningún sitio avanzamos en calidad de servicio, observamos con claridad su caída a la vez que nunca tanto dinero está dedicado al gasto y a los servicios públicos, y nunca antes la ciudadanía había percibido los servicios atendidos tan indebidamente. De esta manera muchos usuarios de la sanidad pública dejan de demandar sus servicios para utilizar los que pagan de forma privada. Entre todos puede llegar a colapsar, creándose un círculo vicioso de consecuencias radicalmente negativas.

Depende de los ciudadanos que el país se dedique a resolver los problemas reales y que podamos… Save Our Ship.