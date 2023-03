Cinco meses llevo viviendo un infierno

Estos días vemos los titulares de la apertura de la matrícula para las escuelas infantiles en Galicia, a la Conselleira de Política Social e Xuventude Fabiola García en todos los titulares; no es más que una noticia más fruto de la precampaña en la que nos encontramos, como que por primera vez los sanitarios sepamos la fecha de los exámenes de las oposiciones antes de tener la lista provisional de admitidos, pero la Sra Fabiola García me causa, como poco, vergüenza ajena.



La Consellería de Politíca Social e Xuventude, debería preocuparse de cosas más importante que de conseguir votos para las próximas elecciones.

Por desgracia dicha Consellería tiene problemas más graves. 5 meses llevo viviendo un infierno gracias Jefatura Territorial de Política Social de Lugo, 5 meses de errores en los que l@s técnicos se saltan las leyes desde el momento 0 enviando a un bebé de 4 meses a un centro de menores en lugar de con su familia extensa como dicen dichas leyes, haciendo un DNI a un menor cuando la Xunta de Galicia tiene la Guarda provisional sin la firma de sus progenitores y la oposición por escrito de su madre de 19 años (para subirlo a un avión en Navidad), prohibiendo a su abuela materna las visitas cuando están autorizadas, suprimiendo las visitas sin alegar la causa por las que no se lleva al menor al punto de encuentro, no aceptando restituir las visitas que el menor pierde con su abuela materna, vertiendo falacias en los escritos, con un plan de trabajo con la progenitora que no se cumple y con consecuencias irreparables para ella, esperando a que decidan si es idóneo dárselo a su familia en acogida aunque tienen la documentación que me pidieron una semana después de hacerse cargo del niño (el mismo día que se lo entregaron a una familia de acogida sin decirme nada), negándose la Dirección General de Familia e Infancia a recibirme por mi denuncia judicial y ante la Valedora do Pobo de todas estas supuestas irregularidades e ilegalidades, etc, etc, etc...

Pero no, por desgracia el de mi nieto no es un caso aislado en Galicia, existen muchos, dicen eso sí que no tan sangrante como el de mi nieto, demasiados casos de menores gallegos tutelados con errores en sus expedientes, pero sólo cuando ocurre una desgracia hacen algo o nos enteramos.

