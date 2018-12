Comisións Obreiras defenderá nos despachos e na rúa os postos de traballo en Ence e Elnosa

O secretario de organización da Unión Comarcal de Comisións Obreiras de Pontevedra, José Luis García Pedrosa, anunciou que o seu sindicato defenderá nos despachos e na rúa os postos de traballo en Ence e Elnosa.

Pedrosa compareceu este luns en rolda de prensa para anunciar a posición do seu sindicato ante o "conflito político" aberto contorna ao complexo industrial de Lourizán por mor da proposta do Partido Socialista de crear unha mesa de negociación co goberno do Estado para abordar o traslado da pasteira.

En primeiro lugar, Comisións Obreiras lamentou que non se pensou nos traballadores como unha das partes implicadas nesta mesa de diálogo ademais "cuestionamos a forma, o fondo e a utilidade desta iniciativa", indicou.

O traslado da fábrica de celulosa é inviable segundo entende este sindicato á vez que alerta que o emprego na comarca de Pontevedra é "miserable" e adoece dunha "deterioración permanente".

Por este motivo farán "unha defensa activa dos seus postos de traballo" polo que "disputaremos todos os espazos" con quen cuestione a continuidade de Ence e de Elnosa.

Así, e en referencia á recente reunión con responsables do Goberno de Pedro Sánchez coa Asociación pola Defensa da Ría apunta Comisións Obreiras que "nós iremos a Moncloa a entregar outro dossier" e igualmente farán con calquera iniciativa parlamentaria. Ademais retomarán as mobilizacións na rúa.

Finalmente García Pedrosa criticou ao delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada porque aínda non lles contestou a unha solicitude de entrevista pedida hai un mes, e tamén lamentou os posicionamentos públicos dalgúns mandatarios socialistas por dar por feito que será negativo o informe do Consello de Estado sobre a concesión dos terreos de Elnosa.

"Parécenos politicamente desacertado e, desde o punto de vista legal, pode haber algo similar á prevaricación", sinalou.