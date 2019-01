Adían as xornadas de folga nas empresas de elaborados do mar ao retomarse as negociacións

A patronal do sector de elaborados do mar cambiou a súa posición tras a folga deste luns secundada por unha gran maioría do persoal e anuncia que se volverá a sentar cos representantes sindicais para negociar o convenio colectivo estatal. As conversacións atopábanse rotas desde o 24 de setembro.

O comité de folga desprazarase a Madrid este xoves 25 e o luns 29 para retomar as negociacións en busca dun avance.

A decisión levou aos sindicatos convocantes (CIG, UXT e CC.OO.) a aprazar a convocatoria de folga prevista para este mércores 24 e o xoves 25. No caso de que as conversas entre as partes non ofrezan un balance positivo, os paros de 24 horas desenvolveranse o martes 30 e o mércores 31.

Os sindicatos afirman que o seguimento da folga deste luns foi total en todas as industrias da provincia de Pontevedra, tres delas situadas na comarca de Pontevedra.

O persoal, na súa maioría mulleres, destas empresas reclama a recuperación do poder adquisitivo e pide unha limitación ao uso frecuente de contratacións temporais. Desde a CIG-Mar continúan reivindicando un convenio galego que poida achegar beneficios a este sector nas Rías Baixas. Indican que a actividade principal deste sector, máis dun 75%, realízase en Galicia.