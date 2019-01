Comeza a confección do programa do Entroido en Marín

O Concello de Marín empezou a confeccionar o programa do Entroido 2019.

Desde a área de cultura do concello, informaron que a súa intención é a de seguir potenciando a participación das distintas asociacións.

Trabállase no deseño do cartel, na organización dos distintos desfiles, na redacción das bases que rexerán os premios e mantéñense reunións cos colectivos de forman parte do entroido.

O Entroido marinense comeza o sábado e manterá actividades ata o Mércores de Cinza.