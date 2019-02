O balance de 2018 revela un claro aumento dos delitos de agresión sexual en Pontevedra cidade e provincia

Durante o ano 2018 tanto na cidade de Pontevedra como en toda a provincia produciuse un claro aumento dos delitos de agresión sexual. Segundo o balance anual das infraccións penais rexistradas polo Ministerio do Interior, na capital rexistráronse catro agresións sexuais con penetración e en toda a provincia, 24.

Para entender o aumento cabe comparar as cifras coas rexistradas un ano antes, pois en 2017 na cidade de Pontevedra non se denunciou ningún caso -fronte aos 4 de 2018- e na provincia, foran 13, moi por baixo dos 24 do último ano. Isto implica que no municipio da capital cuadriplicáronse e na provincia aumentaron un 84,6%.

O balance de criminalidade reflicte que na provincia aumentaron todos os delitos contra a liberdade e indemnidad sexual, que pasaron de 182 a 203, un aumento global do 11,5%. Con todo, na cidade de Pontevedra as cifras globais descenderon de 17 a 14 e resulta rechamante que tan só as agresións sexuais con penetración creceron, pois o resto de delitos de tipoloxía sexual reducíronse de 17 a 10.

Este incremento non é, nin moito menos, exclusivo de Pontevedra, senón que reproduce unha tendencia a nivel estatal que se remonta a hai xa varios anos. No caso de Galicia, en 2018 os delitos contra a liberdade e indemnidad sexual aumentaron un 17,6%, sendo especialmente destacado o incremento das agresións sexuais con penetración, que pasaron de 44 a 56, un 27,3% máis.

En toda España, o incremento global foi do 18,1% -pasaron de 11.692 a 13.811 casos nun ano- e os delitos de agresión sexual con penetración en concreto aumentaron máis, un 22,7%, ao pasar de 1.387 a 1.702 denuncias.

A tendencia vén xa de atrás. Segundo o último informe do Ministerio do Interior sobre delitos contra liberdade e indemnidad sexual, relativo a 2017, durante os catro últimos anos a tendencia mostra un patrón acusado de crecemento, que rompe a tónica xeral de anos anteriores.

A análise por lugar de comisión, expón como principal escenario onde ocorre a maior proporción de feitos nas vivendas e anexos, seguidas a certa distancia polos espazos abertos e as vías de comunicación. É de destacar, o carácter practicamente residual dos feitos ocorridos en medios de transporte.

O informe tamén recolle que os delitos contra a liberdade e indemnidad sexual presentan unha das máis altas taxas de esclarecemento, situándose coa maior porcentaxe de feitos esclarecidos os delitos relativos á prostitución. No chanzo máis baixo de esclarecemento están os delitos de contacto con menor de 16 anos para fins sexuais, amparándose na tecnoloxía. Durante o ano 2017 esclarecéronse o 76% dos delitos sexuais; alcanzando máis dun 80% nas agresións sexuais con penetración, abusos sexuais con penetración, corrupción de menores e delitos relativos á prostitución.

Ademais, a nivel estatal detectouse un aumento proporcional e paulatino dos menores como vítimas de delitos sexuais e que, por sexos, móstrase unha proporción extremadamente alta de mulleres vítimas comparativamente co dos homes.

A maioría dos delitos sexuais experimentaron un crecemento, aínda que porcentualmente destaca o forte aumento nos delitos de contacto mediante tecnoloxía con fins sexuais con menores de 16 anos; sendo especialmente rechamante o incremento dos abusos sexuais con penetración, nos que se duplicaron desde o ano 2012.

Por idades, hai que destacar o aumento das vítimas menores por estes feitos, que na actualidade representan case o 50% do total. O perfil predominante do detido e investigado por un delito contra a liberdade e indemnidad sexual é o de home, español e de grupo de idade de 41 a 64 anos e por causa relacionada con abuso sexual. É dicir, mentres hai maior número de vítimas menores, os responsables están maioritariamente nun grupo de idade de 41-64 anos.